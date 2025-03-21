С 1 апреля этого года вступят в силу несколько изменений, касающихся пенсий, которые повлияют на ежемесячный доход пенсионеров и налоговый учет.
Правительство одобрило законопроект, согласно которому с 1 апреля пенсии увеличатся на 5,7 процента. В результате индексации средняя пенсия по старости вырастет до 817 евро, а народная пенсия - до 393 евро.
Так же, как и размер пенсии, повышение пенсии в результате индексации у каждого будет разным. Цель индексации - поддерживать пенсии в равновесии с изменением зарплат и цен.
«При индексации увеличиваются как базовая часть пенсии, так и годовой коэффициент. Базовая часть - это основа пенсии, она одинакова для всех получателей пенсии по старости, - объясняет руководитель пенсионного направления Департамента социального страхования Алла Химма. - Годовой коэффициент же влияет на размер пенсии в зависимости от вклада каждого человека в трудовую деятельность».
Департамент социального страхования пересчитает пенсии около 310 000 человек с учетом новых значений.
Химма напоминает, что 5 апреля в этом году выпадает на субботу. «С начала года действует новый порядок – если дата выплаты приходится на выходной день, то перечисления могут производиться в течение двух следующих рабочих дней. В апреле пенсии и социальные пособия будут переведены получателям в понедельник, 7 апреля», - сказала она.
В Департаменте социального страхования просят учитывать, что деньги могут поступать в течение всего понедельника, и планировать свои финансы соответственно.
Налоговые изменения
Для лиц возраста пенсионеров по старости необлагаемый подоходным налогом доход остается на уровне 776 евро в месяц.
«Если пенсия превышает этот порог, то налогооблагаемой будет только сумма превышения, которая облагается подоходным налогом в размере 22 процентов. Если пенсия ниже этого уровня, оставшуюся часть необлагаемого дохода можно применить к другим доходам, например, к зарплате», - поясняет Химма.
Работающим пенсионерам рекомендуется проверить свою необлагаемую часть дохода, так как повышение пенсии может ее уменьшить. Проверить и при необходимости изменить данные можно в самообслуживании Налогово-таможенного департамента.
Пример 1: Пенсия человека увеличивается с 500 до 600 евро.
Ранее остаток необлагаемого подоходным налогом дохода составлял 276 евро (776 - 500). С апреля он уменьшится до 176 евро (776 - 600).
Пример 2: До индексации пенсия составляла 700 евро и не превышала порог в 776 евро, поэтому подоходный налог с нее не удерживался. После индексации пенсия вырастет до 800 евро.
Так как порог для пенсионеров по старости и тех, кто достигнет этого возраста в текущем году, остается 776 евро, то сумма превышения составляет 24 евро (800 - 776).
С этой суммы удерживается 22 процента налога, что составляет 5,28 евро.
Таким образом, на счет пенсионера поступит 794,72 евро (800 - 5,28).
Каждый пенсионер сможет узнать размер своей новой пенсии с 1 апреля и удобнее всего это можно сделать на портале eesti.ee.