Правительство одобрило законопроект, согласно которому с 1 апреля пенсии увеличатся на 5,7 процента. В результате индексации средняя пенсия по старости вырастет до 817 евро, а народная пенсия - до 393 евро.

Так же, как и размер пенсии, повышение пенсии в результате индексации у каждого будет разным. Цель индексации - поддерживать пенсии в равновесии с изменением зарплат и цен.

«При индексации увеличиваются как базовая часть пенсии, так и годовой коэффициент. Базовая часть - это основа пенсии, она одинакова для всех получателей пенсии по старости, - объясняет руководитель пенсионного направления Департамента социального страхования Алла Химма. - Годовой коэффициент же влияет на размер пенсии в зависимости от вклада каждого человека в трудовую деятельность».

Департамент социального страхования пересчитает пенсии около 310 000 человек с учетом новых значений.

Химма напоминает, что 5 апреля в этом году выпадает на субботу. «С начала года действует новый порядок – если дата выплаты приходится на выходной день, то перечисления могут производиться в течение двух следующих рабочих дней. В апреле пенсии и социальные пособия будут переведены получателям в понедельник, 7 апреля», - сказала она.

В Департаменте социального страхования просят учитывать, что деньги могут поступать в течение всего понедельника, и планировать свои финансы соответственно.

Налоговые изменения

Для лиц возраста пенсионеров по старости необлагаемый подоходным налогом доход остается на уровне 776 евро в месяц.