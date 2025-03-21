По ее словам, во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили эстонскому дипломату, что «продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских солдат, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны Российской Федерации».

Согласно имеющимся предположениям, действия МИД России могли стать ответным шагом на решение Министерства иностранных дел Эстонии вызвать в четверг, 20 марта, представителя посольства России, чтобы передать дипломатическую ноту в связи с прошлогодним инцидентом, когда российская сторона незаконно удалила буи с реки Нарвы.

В ноте говорится, что Эстония неоднократно предлагала различные варианты конструктивного сотрудничества, которые были отвергнуты Россией. На основании этого Эстония делает вывод, что по вопросу инцидента 2024 года сторонам не удастся достичь соглашения. В ноте также подчеркивается, что территория Эстонии является неприкосновенной и удаление буев из эстонских вод недопустимо. Кроме того, Эстония вновь требует вернуть незаконно изъятые буи.

Учитывая предстоящий навигационный сезон, Эстония уведомила российскую сторону о намерении вновь установить буи в текущем году. Согласно сложившейся практике, этим вопросом на практическом уровне займутся пограничные представители сторон. В ноте также сообщается, что Эстония стремится конструктивно решить вопрос установки буев.

В ночь на 23 мая российские пограничники удалили на реке Нарва установленные в эстонских водах буи, который используются для обозначения судоходного пути.

В прошлом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены на реке Нарве 13 мая. В четверг около трех часов ночи эстонские пограничники установили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки, и за ночь были сняты 24 буя, часть из которых оказалась в числе спорных знаков.

После этого Эстония больше не устанавливала буи на Нарве.