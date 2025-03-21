«Крокус» год спустя: что происходит с одним из крупнейших в России дел о терроризме

Были случаи нападений на выходцев из Центральной Азии: например, в Благовещенске подожгли хостел, где проживали трудовые мигранты, а в Калуге группа неизвестных избила на улице трех граждан Таджикистана.

Власти отреагировали на случившееся в «Крокусе» масштабными проверками и рейдами, которые, впрочем, были названы плановыми: тысячи иностранцев были задержаны якобы за нарушения режима пребывания. Таджикская диаспора в России сообщала о случаях бытовой дискриминации, а Душанбе просил своих граждан, находящихся в России, какое-то время не покидать дома в целях безопасности.

Очередь скорбящих у "Крокус Экспо" 24 марта 2024 года в Красногорске Фото: OLGA MALTSEVA/AFP

Помимо дел о теракте в «Крокус Сити Холле», в России близится к завершению и второе уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подозреваемые - двое сотрудников концертного зала, ответственных за противопожарную безопасность. Их имена не разглашаются, оба находятся под подпиской о невыезде. Следствие проверяет, были ли открыты все аварийные выходы в момент нападения и была ли обеспечена полноценная эвакуация.

От концертного зала, работавшего с 2009 года, «не осталось ничего», сказал сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов: выгорели все конструкции, аппаратура, внутренняя отделка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил строительство нового концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса».

В годовщину нападения там откроют мемориал в память о погибших.

*Организация признана в РФ террористической и запрещена

**Движение признано в России террористическим и запрещено