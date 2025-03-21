Спустя год после нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» к суду приближается одно из самых масштабных дел о терроризме в истории России. На скамье подсудимых - почти три десятка обвиняемых, среди которых не только исполнители, но и те, кого следствие считает пособниками.
«Крокус» год спустя: что происходит с одним из крупнейших в России дел о терроризме
В рекордные сроки завершено расследование, проведено более тысячи допросов и экспертиз. Следствие официально признает, что за атакой стоит «Исламское государство»*, но пытается увязать все с неким «украинским следом».
Исполнители и пособники
В деле о вооруженном нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года фигурируют 27 обвиняемых - для российского следствия это одно из самых масштабных дел о терроризме по числу фигурантов.
Судят не только непосредственных исполнителей, но и вероятных пособников, к числу которых Следственный комитет причисляет, например, людей, сдававших жилье обвиняемым.
Четырех человек, которых следствие считает исполнителями, задержали в первые сутки после нападения. Все четверо - выходцы из Таджикистана: Далерджон Мирзоев (ему сейчас 33 года), Саидакрами Рачабализода (31 год), Шамсидин Фаридуни (26 лет) и Мухаммадсобир Файзов (20 лет).
У трех старших подозреваемых есть семьи, они трудились на самых простых работах - таксист, разнорабочий на заводе и рабочий на стройке.
Из того, что известно по открытым источникам, единственный примечательный факт из жизни, как его называют, «главаря банды» Далерджона Мирзоева - по версии таджикских властей, его брат уехал воевать в Сирию на стороне «Исламского государства» и погиб там.
А Шамсидин Фаридуни успел отбыть длительный тюремный срок в родном Таджикистане за сексуализированное насилие.
Мать Мухаммадсобира Файзова рассказывала «Радио Озоди» (таджикская служба корпорации RFE/RL, объявленной в России «иноагентом»), что сын хотел финансово помочь своей семье, поэтому уехал на заработки в Россию, работал барбером в Ивановской области, а деньги отправлял отцу. Мать Файзова считает, что он «боялся обидеть даже пташку», поэтому уверена, что его кто-то подставил. Сам Файзов на первый вопрос следователей ответил по-таджикски: «Что я сделал?»
Помимо исполнителей, следствие привлекло к делу людей, которые якобы формировали широкую сеть пособников. Среди них - Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил.
Глава Следственного комитета в первые дни после нападения докладывал Владимиру Путину, что Исломовы предоставили четырем основным обвиняемым автомобиль и квартиру, а еще перевозили деньги. Братья Исломовы сами пришли в полицию, когда увидели на кадрах свой автомобиль, который они продали за несколько дней до того.
Во время ареста Аминчон Исломов на вопрос судьи, понимает ли он, в чем его обвиняют, ответил, что он невиновен.
Еще один фигурант дела - повар Алишер Касимов, который сдавал Шамсидину Фаридуни квартиру. В суде Касимов прокричал: «Пусть знают, что мы невиновны».
В деле об атаке на «Крокус» есть уже один осужденный - это житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно зарегистрировал у себя дома братьев Исломовых. Ашурова признали виновным, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности.
«Очевидный шантаж»
Год назад, незадолго до восьми часов вечера, в Красногорске зрители собирались в зале «Крокус Сити Холл» на концерт группы «Пикник». В это время машина подъехала ко входу в зал № 14 выставочного центра «Крокус Экспо». Из нее вышли четверо - они открыли огонь по охранникам и посетителям, зашли вглубь здания, продолжая хаотично вести огонь по людям. Нападавшие беспрепятственно добрались до зрительного зала, стреляя из автоматов по людям в упор и поджигая кресла. Все закончилось за 18 минут. Уже в 20:15 нападавшие скрылись с места событий.
Пожар быстро распространился по зданию. От пуль и от огня погибли 145 человек, более 500 пострадали. Это одно из самых кровавых нападений в истории современной России - больше жертв было только в Беслане во время захвата школы в 2004 году.
В ночь на 23 марта автомобиль «Рено», на котором скрылись подозреваемые, обнаружили в районе деревни Хацунь Брянской области. Силовики потребовали у водителя остановиться, но он не подчинился. Началась перестрелка. Одного задержали, остальные успели скрыться в лесу. Вскоре их тоже смогли обнаружить и доставить в Москву.
Последующие события показали, что нападение на «Крокус» вряд ли стало полной неожиданностью для властей как минимум нескольких стран, включая Россию. США предупредили Москву, что «Вилаят Хорасан»* - афганский филиал «Исламского государства» - планирует нападение в российской столице.
Глава ФСБ Александр Бортников позже комментировал, что информация от американцев носила «общий характер», хотя издание New York Times утверждало, что речь шла именно о массовом мероприятии, возможно, концерте, а Washington Post сообщила, что США назвали «Крокус» одной из возможных целей еще за две недели до нападения.
После нескольких предупреждений, сделанных в разгар войны в Украине и на фоне максимально недружественных отношений между Москвой и Вашингтоном, США уже открыто рекомендовали своим гражданам покинуть Россию. Владимир Путин всего за три дня до нападения назвал предупреждение американского посольства «очевидным шантажом», призванным «запугать и дестабилизировать общество».
Судя по всему, США были не единственные, кто предупреждал Россию: по информации Reuters, Иран также сигнализировал о возможном теракте.
Следствие в рекордные сроки
В январе Следственный комитет объявил, что следствие по основному уголовному делу завершено менее чем за год, хотя обычно расследования по делам о терроризме длятся минимум полтора.
Рассматривать дело будет Второй Западный окружной военный суд - в российской судебной системе дела о терроризме часто рассматриваются именно в военных судах. Это не значит, что процесс автоматически закроют от зрителей и журналистов, но стоит учитывать, что заседания по мере пресечения обвиняемым проходили в закрытом режиме.
Следствие отчиталось, что провело более 1,3 тыс. экспертиз - от медицинских и генетических до баллистических и пожарно-технических. Опросили более тысячи свидетелей. Потерпевшими признаны 2,3 тыс. человек - это родственники погибших и выжившие, получившие ранения.
По данным агентства ТАСС, в деле более 100 томов. Один том уголовного дела сравним с книгой средней толщины примерно в 400 страниц.
Чтобы изучить такой объем материалов, защите обычно требуется до полугода. Но в этот раз следствие решило, что достаточно предоставить обвиняемым только ту информацию, которая касается непосредственно их самих.
Их обвиняют в осуществлении теракта, незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатки и других преступлениях, в том числе участии в террористической организации.
Афганистан и Украина в одном деле
Практически сразу ответственность за вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство - Вилаят Хорасан» (известная как ИГИЛ-Х).
Аффилированное с ИГ информагентство Amaq утверждало, что атака на концертный зал - это месть «неверным».
«Вилаят Хорасан» никогда не совершала атак на территории России, но в 2022 году напала на посольство России в Кабуле - к тому моменту это было чуть ли не единственное европейское посольство, остававшееся в стране. Уже более года у власти находилось движение «Талибан»**, и Москва поддерживала контакты с талибами.
В годы, предшествовавшие нападению на «Крокус», пропаганда «Исламского государства» рисовала Владимира Путина противником мусульман. Среди исторических претензий исламистов к Кремлю - афганская и чеченские войны, не говоря уже о российских операциях против ИГ в Сирии и Западной Африке и поддержании диалога с «Талибаном», одним из главных врагов ИГ.
Несмотря на это, Россия утверждала, что без участия Украины в этом деле обойтись не могло, а нападение было выгодно Киеву и западным спецслужбам, чтобы «раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе».
Уже через несколько дней после случившегося Следственный комитет якобы обнаружил «подтвержденные данные» о переводе исполнителям средств из Украины, в том числе в криптовалюте, хотя конкретных доказательств не представил.
Тезис об «украинском следе» начал звучать все громче, и в итоге дошло до того, что директор ФСБ Александр Бортников заявил: хотя вербовкой исполнителей занимались члены «Вилаята Хорасан» из Афганистана, действовали они «в интересах иностранных спецслужб».
Даже в ИГ, кажется, оскорбились, услышав это предположение: боевики заявили, что Россия, перекладывая ответственность на страны Запада, фактически признала свой провал перед лицом «Исламского государства».
Но война России против Украины действительно могла сыграть некоторую роль. В стране, где трудовые мигранты и так постоянно подвергались дискриминации и полицейским облавам, с началом войны их начали еще и гнать на фронт.
«Отношение властей к мигрантам, безусловно, способствует их радикализации», - сказал тогда Wall Street Journal Кадыр Токтогулов, бывший посол Кыргызстана в Вашингтоне.
Несмотря на то, что независимые эксперты, исследователи джихадистов и западные страны считают версию «украинского» и «западного следа» абсурдной, следствие, кажется, все-таки будет использовать свою теорию в обвинении. Если верить «Коммерсанту», в обвинительном заключении, направленном в суд, украинская тема фигурирует.
«Цена таким признаниям известна»
Еще одно «доказательство» украинского следа, присутствующее в деле, - признание Далерджона Мирзоева. В апреле прошлого года российские госСМИ распространили отрывки допросов подозреваемых. Отвечая на вопрос следователя «Какие были у вашей группы планы после теракта?» Мирзоев отвечает: «В сторону Киева». Фраза стала сенсацией для провластных медиа.
Мирзоева доставили в суд с синяками на лице и заплывшим глазом, а на шее у него были обрывки пластикового пакета и скотча, что может свидетельствовать о том, что его душили.
Рачабализода появился в суде с перевязанной головой - до этого в российских соцсетях распространилась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного участника нападения на «Крокус», где ему отрезают ухо.
19-летнего Мухаммадсобира Файзова привезли на судебное заседание на каталке - по сообщениям журналистов, присутствовавших в суде, при захвате ему выдавили глаз. Во время заседания Файзов сидел с закрытыми глазами и почти не реагировал на происходящее.
Министр иностранных дел родного для обвиняемых Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил пытки подозреваемых по делу о нападении. Он подчеркнул, что российские правоохранители обязаны соблюдать международные правовые нормы и права задержанных, даже если речь идет о террористах. «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», - заявил министр.
В случае с делом о нападении в «Крокус Сити» насилие, примененное к подозреваемым, не просто не осталось тайной, но и фактически получило публичное одобрение российских властей и пропагандистов.
Двое предполагаемых исполнителей - Мирзоев и Рачабализода - заявили в суде о полном признании вины прямо на том заседании, куда их доставили со следами пыток.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал силовиков «молодцами» и призвал «убивать всех причастных» к теракту. Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что виновные «не заслуживают пощады». Министерство обороны наградило силовиков, отличившихся при задержании, медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».
Лишь депутат от КПРФ Юрий Синельщиков сказал: «Извините, если говорят, что человеку отрезали ухо. Это же видно, что отрезали, он сам себе не будет резать. Значит есть преступление, за которое нужно нести ответственность. […] Мы еще находимся от цивилизованного общества несколько ниже и считаем, что в борьбе с преступностью можно использовать все средства. Так ведь и народ считает. А средства можно использовать только законные».
Спустя год после задержания подозреваемых никто не инициировал расследования пыток или проверки действий силовиков.
«Не осталось ничего»
Расследование нападения на подмосковный концертный зал вышло за пределы России.
В Турции приговора ожидают пять предполагаемых членов ИГ, которые, по данным следователей, контактировали с Саидакрамом Рачабализодой и Шамсидином Фаридуни и обсуждали нападение по телефону. Следствие уверено, что эта группа встречалась на конспиративной квартире ИГ в Стамбуле.
Один из пятерки, Мутеулло Асоев, переписывался с предполагаемым исполнителем нападения (имя которого не уточняется), обещая предоставить боеприпасы и выплатить вознаграждение в 800 тысяч рублей за закладку взрывного устройства. А когда собеседник выразил опасения, что его могут поймать, Асоев пообещал помочь добраться до белорусской границы, а потом получить новые документы.
Всего две недели назад в США арестовали предполагаемого организатора - члена «Вилаят Хорасан» Мохаммада Шарифуллу, известного как «Джафар».
Джафара изначально задержали из-за его причастности к нападению на международный аэропорт Кабула в 2021 году, но в ходе допроса он признался, что от имени группировки обучал обращению с оружием боевиков, готовивших атаку в «Крокусе». По словам Шарифуллы, среди арестованных в России нападавших он узнал двух человек, которых ранее инструктировал.
Произошедшее в «Крокус Сити Холле» спровоцировало всплеск антимигрантских настроений в России. Уже на следующий день мигранты, работающие водителями такси, сообщали, что клиенты отказывались ехать с ними, узнав, что они таджики.
Были случаи нападений на выходцев из Центральной Азии: например, в Благовещенске подожгли хостел, где проживали трудовые мигранты, а в Калуге группа неизвестных избила на улице трех граждан Таджикистана.
Власти отреагировали на случившееся в «Крокусе» масштабными проверками и рейдами, которые, впрочем, были названы плановыми: тысячи иностранцев были задержаны якобы за нарушения режима пребывания. Таджикская диаспора в России сообщала о случаях бытовой дискриминации, а Душанбе просил своих граждан, находящихся в России, какое-то время не покидать дома в целях безопасности.
Помимо дел о теракте в «Крокус Сити Холле», в России близится к завершению и второе уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Подозреваемые - двое сотрудников концертного зала, ответственных за противопожарную безопасность. Их имена не разглашаются, оба находятся под подпиской о невыезде. Следствие проверяет, были ли открыты все аварийные выходы в момент нападения и была ли обеспечена полноценная эвакуация.
От концертного зала, работавшего с 2009 года, «не осталось ничего», сказал сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов: выгорели все конструкции, аппаратура, внутренняя отделка.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил строительство нового концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса».
В годовщину нападения там откроют мемориал в память о погибших.
*Организация признана в РФ террористической и запрещена
**Движение признано в России террористическим и запрещено