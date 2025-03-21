Решения сегодняшнего дня покажут, придется ли вам работать до конца жизни

Хотя в молодости люди, как правило, не слишком задумываются о пенсии, фондовый управляющий объясняет, что раннее планирование - ключ к более беззаботной старости. Как правило, инвестиции обеспечивают доход при условии длительных сроков накопления, и чтобы избежать неожиданностей, важно заранее оценить, хватит ли накопленной вами суммы на будущее.

Нередко, говорит Мадиссон, только выйдя на пенсию, люди понимают, что они не могут вести прежний образ жизни. «Опубликованные в декабре данные Евростата показали, что 54,9 процента жителей Эстонии продолжают работать после выхода на пенсию, что является самым высоким показателем в Европейском союзе, и более половины из них делают это по финансовым причинам», - добавил он.

«Поэтому важно заблаговременно разработать свою пенсионную стратегию и регулярно оценивать, как накапливаются деньги в пенсионном фонде и какую доходность он может обеспечить в долгосрочной перспективе», - пояснил Мадиссон.

«Как мы видим сейчас, в краткосрочной перспективе рынки могут быстро двигаться вверх и вниз, но при выборе пенсионных фондов стоит обращать внимание на долгосрочную доходность, - уточнил он. - Хотя прошлые показатели не гарантируют такой же доходности в будущем, они дают некоторые ориентиры для принятия более взвешенных решений и расчета размера потенциальной будущей пенсии».

Поскольку для многих такие расчеты могут оказаться сложными, стоит воспользоваться пенсионным калькулятором, который поможет оценить различные сценарии будущего. Например, пенсионные калькуляторы Департамента социального страхования и банка Luminor позволяют всем желающим проверить, какой может быть их ожидаемая пенсия с учетом прошлых решений о накоплении и доходности инвестиций.

«Расчеты помогут понять, достаточно ли текущих взносов и какие изменения можно внести, чтобы сделать жизнь после выхода на пенсию более финансово обеспеченной», - сказал Мадиссон.