Эстонский гонщик Мартин Румп подписал контракт с бельгийской командой и выступит в престижной серии

Перед стартом европейской части сезона Румп заключил соглашение с бельгийской командой Mühlner Motorsport, за которую он уже выступал в гонках на выносливость в Дубае и Абу-Даби в начале года.

В серии 24H Series, состоящей из пяти этапов, Мартин Румп вновь сядет за руль автомобиля Porsche 992 Cup. Его напарниками по команде станут латвиец Валтерс Звьедрис и немец Юлиан Хансес, с которыми он ранее одержал победу в Абу-Даби.

«Я очень рад продолжить этот сезон в составе Mühlner Motorsport после нашей мощной победы в Абу-Даби. Уверен, что наша тройка пилотов сможет побороться за самые высокие позиции», – отметил Мартин Румп.

24H Series стартует уже в эти выходные с 12-часовой гонки на трассе Муджелло в Италии. В дальнейшем соревнования пройдут также на автодромах Спа, Мизано, Поль Рикар и Барселона.