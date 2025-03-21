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Новое правительство: кого посадят в кресла министров?

Перевод: София Солдатенко
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Возможный состав нового правительства за спиной Кристена Михала: (слева направо) Юрген Лиги, Эркки Кельдо, Кристина Каллас, Андрес Сутть, Маргус Цахкна, Сигне Рийсало, Хейди Пурга, Ханно Певкур, (задний ряд слева направо) Пеэтер Тали, Лийза Пакоста, Марис Лаури и Игорь Таро. На самом деле состав нового правительства пока неизвестен даже для членов Партии реформ и «Ээсти 200».
Возможный состав нового правительства за спиной Кристена Михала: (слева направо) Юрген Лиги, Эркки Кельдо, Кристина Каллас, Андрес Сутть, Маргус Цахкна, Сигне Рийсало, Хейди Пурга, Ханно Певкур, (задний ряд слева направо) Пеэтер Тали, Лийза Пакоста, Марис Лаури и Игорь Таро. На самом деле состав нового правительства пока неизвестен даже для членов Партии реформ и «Ээсти 200». иллюстрация: Postimees

Партия реформ и «Ээсти 200» подписали базовый документ коалиционного соглашения и приступят к детальным переговорам. До этого будут распределены министерские портфели и имена новых министров обещают объявить общественности в субботу.

Редакция Postimees составила обзор возможного состава правительства, но подчеркивает, что все прогнозы основаны на слухах или логике. Следует также сказать, что на этот раз было сравнительно трудно получить какую-либо значимую информацию о министерских портфелях от политиков, поскольку на момент написания этой статьи ею фактически владело лишь небольшое количество людей из обеих партий. На министерские должности также рассматриваются кандидаты, не входящие в партии, о чем дали знать обе партии.

Кристен Михал (Партия реформ), скорее всего, останется премьер-министром, Юрген Лиги (Партия реформ) - министром финансов, Лийза Пакоста («Ээсти 200») - министром юстиции и цифровых технологий, Маргус Цахкна («Ээсти 200») - министром иностранных дел, Кристина Каллас («Ээсти 200») - министром образования и науки, а Хейди Пурга (Партия реформ) - министром культуры. Эркки Кельдо (Партия реформ) также продолжит работу на посту министра.

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