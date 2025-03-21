Партия реформ и «Ээсти 200» подписали базовый документ коалиционного соглашения и приступят к детальным переговорам. До этого будут распределены министерские портфели и имена новых министров обещают объявить общественности в субботу.
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Новое правительство: кого посадят в кресла министров?
Редакция Postimees составила обзор возможного состава правительства, но подчеркивает, что все прогнозы основаны на слухах или логике. Следует также сказать, что на этот раз было сравнительно трудно получить какую-либо значимую информацию о министерских портфелях от политиков, поскольку на момент написания этой статьи ею фактически владело лишь небольшое количество людей из обеих партий. На министерские должности также рассматриваются кандидаты, не входящие в партии, о чем дали знать обе партии.