Новое правительство: кого посадят в кресла министров?

Редакция Postimees составила обзор возможного состава правительства, но подчеркивает, что все прогнозы основаны на слухах или логике. Следует также сказать, что на этот раз было сравнительно трудно получить какую-либо значимую информацию о министерских портфелях от политиков, поскольку на момент написания этой статьи ею фактически владело лишь небольшое количество людей из обеих партий. На министерские должности также рассматриваются кандидаты, не входящие в партии, о чем дали знать обе партии.