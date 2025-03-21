22 марта - Всемирный день водных ресурсов, призванный привлечь внимание к чистой питьевой воде, посвящен сохранению ледников, которые играют важнейшую роль в обеспечении круговорота воды.
Унитаз – не мусорное ведро: что содержат сточные воды Эстонии и как сделать их чище
В контексте Эстонии круговорот воды в природе в первую очередь означает, что мы заимствуем грунтовые и поверхностные воды у природы для ежедневного потребления. Каждый потребитель играет важную роль в обеспечении того, чтобы возвращаемая в природу вода была столь же чистой, какой она была взята оттуда.
В прошлом году на крупнейшей в Эстонии станции очистки сточных вод на Пальяссааре в Таллинне, из сточных вод было удалено:
- 735 тонн мусора,
- 324 тонны песка и гравия,
- 1853 тонны азота,
- 249 тонн фосфора,
- 12 499 тонн взвешенных веществ,
- 10 843 тонны BHT7 (показатель биохимического потребления кислорода).
Если песок и гравий в основном попадают в канализацию с городских улиц, среди мусора есть также много предметов, попадания которых в сточные воды можно предотвратить.
Наиболее часто в канализации встречаются предметы, место которым в контейнере для биоотходов или бытового мусора:
- (влажные) салфетки,
- ватные палочки,
- пищевые отходы и жир,
- фантики от конфет,
- лекарства и бытовая химия,
- окурки,
- средства гигиены, презервативы, подгузники.
Руководитель производства Tallinna Vesi Ивар Рyyбель подчеркнул, что, хотя эстонские предприятия водоснабжения вкладывают значительные ресурсы как в производство питьевой воды, так и в очистку сточных вод, важную роль в этом процессе играют и потребители.
«Выброшенные в канализацию предметы, которым там не место, не только усложняют процесс очистки, но и могут стать причиной серьезных засоров и сбоев в работе системы», - сказал он.
Руубель отметил, что каждый может внести свой вклад в более экологически устойчивую очистку сточных вод посредством своих повседневных привычек: «Водоочистная станция производит питьевую воду из поверхностных вод озера Юлемисте. Мы несем общую ответственность за то, чтобы возвращаемые в Балтийское море очищенные сточные воды были такими же чистыми, какими мы заимствовали их у природы».
Чтобы сократить экологический след своего потребления, стоит придерживаться следующих рекомендаций.
Не выбрасывайте пищевые отходы в раковину или унитаз
Пищевые отходы, особенно суп, кофейная гуща, а также кулинарный жир и масло, перегружают систему очистки. Их место в контейнере для биоотходов или в компостере. С точки зрения экологии размещенный в кухонной раковине измельчитель отходов не является лучшим решением. Вместо этого испорченную пищу следует выбрасывать в контейнер для биологических отходов или в компост. Если испорченный суп слишком жидкий, чтобы выбрасывать его в биоотходы, следует отделить осадок и застывший жир и только после этого вылить его в канализацию.
Сдавайте просроченные лекарства в аптеку
Лекарства содержат химические вещества, попадания которых в окружающую среду следует избегать. Их нельзя выбрасывать в канализацию или вместе с бытовыми отходами, а необходимо сдавать в аптеку, где их принимают бесплатно.
Используйте экологичные чистящие средства
Бытовая химия влияет как на здоровье людей, так и на окружающую среду. Чтобы защитить свое здоровье и природу, стоит выбирать натуральные чистящие средства. Экологичные чистящие средства, произведенные с использованием современных технологий, столь же эффективны, как средства, содержащие химические соединения, но их воздействие на окружающую среду значительно меньше.
Опасные отходы следует сдавать в специализированные пункты утилизации
Если после ремонта у вас остались краска или химикаты, нельзя выбрасывать их в мусор или канализацию. Такие материалы необходимо сдавать на станцию по утилизации отходов.
Унитаз – не мусорное ведро
Ватные палочки, влажные салфетки, средства гигиены и окурки не должны попадать в канализацию – их следует выбрасывать в мусорное ведро. Кроме того, окурки содержат токсичные химические вещества и разлагаются в природе очень медленно.
Очистка сточных вод на Таллиннской водоочистной станции - многоэтапный процесс. Он начинается с механической очистки, в ходе которой современные решетчатые устройства удаляют твердые частицы, а песколовки задерживают песок и жир. Затем следует биологическая очистка в аэротенках, где микроорганизмы разлагают органические вещества. Процесс завершается фильтрацией через биофильтры, благодаря чему показатели очищенной воды оказываются почти вдвое лучше установленных законом предельно допустимых норм.