Унитаз – не мусорное ведро: что содержат сточные воды Эстонии и как сделать их чище

Руубель отметил, что каждый может внести свой вклад в более экологически устойчивую очистку сточных вод посредством своих повседневных привычек: «Водоочистная станция производит питьевую воду из поверхностных вод озера Юлемисте. Мы несем общую ответственность за то, чтобы возвращаемые в Балтийское море очищенные сточные воды были такими же чистыми, какими мы заимствовали их у природы».

Чтобы сократить экологический след своего потребления, стоит придерживаться следующих рекомендаций.

Не выбрасывайте пищевые отходы в раковину или унитаз

Пищевые отходы, особенно суп, кофейная гуща, а также кулинарный жир и масло, перегружают систему очистки. Их место в контейнере для биоотходов или в компостере. С точки зрения экологии размещенный в кухонной раковине измельчитель отходов не является лучшим решением. Вместо этого испорченную пищу следует выбрасывать в контейнер для биологических отходов или в компост. Если испорченный суп слишком жидкий, чтобы выбрасывать его в биоотходы, следует отделить осадок и застывший жир и только после этого вылить его в канализацию.

Сдавайте просроченные лекарства в аптеку

Лекарства содержат химические вещества, попадания которых в окружающую среду следует избегать. Их нельзя выбрасывать в канализацию или вместе с бытовыми отходами, а необходимо сдавать в аптеку, где их принимают бесплатно.

Используйте экологичные чистящие средства