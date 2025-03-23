«Включает гимн России и поливает грязью в соцсетях»: хозяйка собачьего приюта не дает жизни своим соседям

Недавно на праздничном мероприятии телеканала TV3 защитницу животных из волости Саарде Ирмели Грёнберг удостоили звания «Гордость Эстонии». Однако ее соседи утверждают, что на самом деле животные страдают, поскольку живут в неподобающих условиях. В ситуации разбиралась репортер Kuuuurija Кристийна Рейманд.