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«Включает гимн России и поливает грязью в соцсетях»: хозяйка собачьего приюта не дает жизни своим соседям

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Ирмели Гренберг.
Ирмели Гренберг. Фото: Ekraanitõmmis saatest

Недавно на праздничном мероприятии телеканала TV3 защитницу животных из волости Саарде Ирмели Грёнберг удостоили звания «Гордость Эстонии». Однако ее соседи утверждают, что на самом деле животные страдают, поскольку живут в неподобающих условиях. В ситуации разбиралась репортер Kuuuurija Кристийна Рейманд.

В крошечном Килинги-Нымме действует благотворительная организация, которая, по словам местных жителей, скорее напоминает концентрационный лагерь для собак.

Некоммерческая организация (НКО), о которой сообщили в редакцию, называется Aita Mind Koju, а ее руководитель Ирмели Грёнберг - человек известный.

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