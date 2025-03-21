Видео Из-за пожара закрыт один из самых загруженных аэропортов: по всему миру отменяются рейсы

Представитель Лондонского аэропорта Хитроу уточнил, что на его значительной территории отключена электроэнергия. Пока нет ясности, когда подача может быть восстановлена без перебоев.

Аэропорт не будет работать до 23.59 по местному времени 21 марта (два часа ночи 22 марта по эстонскому времени).

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что по меньшей мере 120 самолетов, находившихся в воздухе и летевших в Хитроу, будут перенаправлены.

Обычно рейсы начинают выполняться около пяти утра (семи утра по эстонскому времени) после ночной паузы.

Aircraft getting the news that Heathrow is closed. pic.twitter.com/ky9BrxGPL6 — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2025

Об отмене рейсов уже сообщили британские авиакомпании Virgin Atlantic и British Airways, ирландская Aer Lingus, американская United Airlines, индийская Air India и гонконгская Cathay Pacific.

Всего, по оценкам Reuters, затронуты почти 700 рейсов, которые выполняют более 60 авиакомпаний.

Хитроу - один из самых загруженных аэропортов мира, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров - 83,9 млн. Примерно каждые 45 секунд там приземляется или взлетает самолет.

Пассажирам было рекомендовано воздержаться от поездок в Хитроу и связаться со своей авиакомпанией, передало агентство dpa.

Пожар на подстанции: столб пламени и шлейф черного дыма

Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 км от аэропорта, около 16 000 домов могли остаться без электричества.

На снимках с места ЧП видны столб пламени и шлейф густого черного дыма.

Лондонская пожарная бригада (LFB) сообщила, что на месте происшествия - десять пожарных машин и около 70 огнеборцев.

По словам пожарных, загорелся трансформатор на подстанции, причина выясняется.

Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление.

LFB сообщила, что получила более 190 вызовов из-за инцидента. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми в связи с задымлением.