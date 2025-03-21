Консультант 1Partner Kinnisvara Алар Воогла назвал три основные проблемы, которые возникают при продаже недвижимости и становятся препятствием для успешного завершения сделки: скрытые дефекты, недостаточно полная документация и неправильная оценка.
Эксперт: три проблемы, которые могут помешать продаже недвижимости на вторичном рынке
Говоря простым языком, скрытый дефект - это дефект, о котором продавец знал, или должен был знать. Если такая проблема обнаруживается только после заключения сделки, это может привести к спорам между покупателем и продавцом, которые, как правило, решаются в судебном порядке.
По словам Воогла, наиболее распространtнными скрытыми дефектами являются строительно-технические, юридические, экономические или экологические проблемы.
Чтобы избежать подобных трений, он рекомендует перед продажей заказать оценку недвижимости, а также предварительно поинтересоваться спецификой района.
«Профессиональный оценщик или специалист по строительству может обнаружить скрытые технические проблемы, которые сам продавец мог не замечать. Маклер, который занимается темой недвижимости ежедневно, умеет обращать внимание на важные детали и помогает предотвратить многие проблемы еще до начала продажи», - пояснил Воогла.
Еще одна распространенная проблема, которая может помешать сделке, – неполная документация.
«Сегодня ни одна сделка в сотрудничестве с банком не проходит, если каких-то документов не хватает, или они не в порядке. Если данные в государственном строительном реестре не соответствуют действительности, банк может не предоставить кредит», - сказал Воогла.
Такие ошибки часто обнаруживаются только тогда, когда покупатель подает ходатайство о кредите, после чего сделка может быть отложена или даже отменена. Чтобы предотвратить такие проблемы, важно перед началом продажи просмотреть всю документацию, и при необходимости привести ее в надлежащий порядок.
Третьим из наиболее частых камней преткновения опытный риэлтор считает оценку недвижимости.
«В большинстве случаев продавцы устанавливают цену, исходя из цен в объявлениях на порталах недвижимости, но эти цены могут существенно отличаться от реальных цен, по которым заключаются сделки. Результатом может быть как слишком высокая цена, не позволяющая найти покупателя, так и слишком низкая цена, что означает возможные финансовые потери», - пояснил Воогла.
Чтобы определить цену, соответствующую рыночной, Воогла рекомендует опираться на данные о реальных сделках, учитывать особенности объекта и при необходимости консультироваться с маклером или оценщиком.
С продажей недвижимости связано еще много других деталей, с которыми обычный человек, как правило, даже не знаком, но пренебрежение которыми может привести к значительным потерям во времени и деньгах.
«Часто люди думают, что работа маклера заключается только в подготовке объявления и назначении встреч, но его реальная ценность заключается в профессиональных знаниях, которые помогают сделать процесс продажи гладким и максимально быстрым», - подчеркнул Воогла.