Эксперт: три проблемы, которые могут помешать продаже недвижимости на вторичном рынке

​​Говоря простым языком, скрытый дефект - это дефект, о котором продавец знал, или должен был знать. Если такая проблема обнаруживается только после заключения сделки, это может привести к спорам между покупателем и продавцом, которые, как правило, решаются в судебном порядке.

По словам Воогла, наиболее распространtнными скрытыми дефектами являются строительно-технические, юридические, экономические или экологические проблемы.

Чтобы избежать подобных трений, он рекомендует перед продажей заказать оценку недвижимости, а также предварительно поинтересоваться спецификой района.

«Профессиональный оценщик или специалист по строительству может обнаружить скрытые технические проблемы, которые сам продавец мог не замечать. Маклер, который занимается темой недвижимости ежедневно, умеет обращать внимание на важные детали и помогает предотвратить многие проблемы еще до начала продажи», - пояснил Воогла.

Еще одна распространенная проблема, которая может помешать сделке, – неполная документация.

«Сегодня ни одна сделка в сотрудничестве с банком не проходит, если каких-то документов не хватает, или они не в порядке. Если данные в государственном строительном реестре не соответствуют действительности, банк может не предоставить кредит», - сказал Воогла.

Такие ошибки часто обнаруживаются только тогда, когда покупатель подает ходатайство о кредите, после чего сделка может быть отложена или даже отменена. Чтобы предотвратить такие проблемы, важно перед началом продажи просмотреть всю документацию, и при необходимости привести ее в надлежащий порядок.