«Малыш Т-34»: в российском мультике танк стреляет по Нарве в отместку за демонтаж

В июне 2024 года на выставке «Россия» в Москве впервые был представлен анимационный фильм «Малыш Т-34», который авторы считают патриотичной историей о маленьком танке, мечтающем попасть на фронт. В финале этой «доброй детской истории» танк стреляет по Нарве.