В июне 2024 года на выставке «Россия» в Москве впервые был представлен анимационный фильм «Малыш Т-34», который авторы считают патриотичной историей о маленьком танке, мечтающем попасть на фронт. В финале этой «доброй детской истории» танк стреляет по Нарве.
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«Малыш Т-34»: в российском мультике танк стреляет по Нарве в отместку за демонтаж
Сюжет мульфильма «Малыша Т-34» строится вокруг маленького танка, который, несмотря на свою неподготовленность, мечтает попасть на фронт. Его считают слишком молодым для боевых действий, и он отправляется в Челябинск («Танкоград»).