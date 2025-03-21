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«Малыш Т-34»: в российском мультике танк стреляет по Нарве в отместку за демонтаж

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Кадр из мультфильма «Малыш Т-34».
Кадр из мультфильма «Малыш Т-34». Фото: Dmitry Chernyshev Facebook

В июне 2024 года на выставке «Россия» в Москве впервые был представлен анимационный фильм «Малыш Т-34», который авторы считают патриотичной историей о маленьком танке, мечтающем попасть на фронт. В финале этой «доброй детской истории» танк стреляет по Нарве. 

Сюжет мульфильма «Малыша Т-34» строится вокруг маленького танка, который, несмотря на свою неподготовленность, мечтает попасть на фронт. Его считают слишком молодым для боевых действий, и он отправляется в Челябинск («Танкоград»). 

Действительно, и Челябинск, и Нижний Тагил - это города, где и сегодня находятся танкостроительные цеха государственной корпорации «Уралвагонзавод». Сойдя с конвейера эвакуированного в годы второй мировой войны завода, «Малыш Т-34» взрослеет и становится грозной боевой машиной.

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