ИНТЕРВЬЮ В Брюсселе Кристен Михал: ситуация с Украиной демонстрирует позитивный сдвиг

Премьер дал интервью Postimees в Брюсселе после первых сессий саммита, на которых участники заслушали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Накануне вечером тот провел телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, а на этот раз выступил перед лидерами ЕС по видеосвязи из Норвегии.