«Что касается Украины, то позитивным сдвигом стало то, что она демонстрирует готовность к миру и перемирию. Восстановлены контакты с Соединенными Штатами, США вновь делятся разведданными и поставляют оружие», - так охарактеризовал ситуацию премьер-министр Кристен Михал.
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ИНТЕРВЬЮ В Брюсселе ⟩ Кристен Михал: ситуация с Украиной демонстрирует позитивный сдвиг
Премьер дал интервью Postimees в Брюсселе после первых сессий саммита, на которых участники заслушали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Накануне вечером тот провел телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, а на этот раз выступил перед лидерами ЕС по видеосвязи из Норвегии.