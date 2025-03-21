Газета: Европейские страны готовят десятилетний план по замене США в НАТО

Ведущие военные державы Европы - во главе с Великобританией, Францией, Германией и странами Северной Европы - разрабатывают план по взятию на себя большей ответственности за оборону континента, чтобы представить администрации президента США Дональда Трампа схему по передаче руководящей роли в течение ближайших пяти-десяти лет, сообщает Financial Times.
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Целью плана является также предотвращение хаоса, который может возникнуть в случае одностороннего решения США о выходе из НАТО.