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Газета: Европейские страны готовят десятилетний план по замене США в НАТО

Перевод: Сергей Светлов
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Самолет ВВС США на авиабазе Рамштайн в Германии.
Самолет ВВС США на авиабазе Рамштайн в Германии. Фото: Silas Stein / DPA / Picture Alliance / Scanpix

Ведущие военные державы Европы - во главе с Великобританией, Францией, Германией и странами Северной Европы - разрабатывают план по взятию на себя большей ответственности за оборону континента, чтобы представить администрации президента США Дональда Трампа схему по передаче руководящей роли в течение ближайших пяти-десяти лет, сообщает Financial Times.

Целью плана является также предотвращение хаоса, который может возникнуть в случае одностороннего решения США о выходе из НАТО.

По словам четырех чиновников, беседовавших с Financial Times, обсуждения подготовки к возможному уходу США из Европы ведутся пока неофициально, но структурировано - чтобы уже к июньскому саммиту НАТО в Гааге Европа была готова представить Вашингтону план того, как европейские столицы возьмут на себя как военную, так и финансовую ответственность за защиту региона.

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