Газета: Европейские страны готовят десятилетний план по замене США в НАТО

Целью плана является также предотвращение хаоса, который может возникнуть в случае одностороннего решения США о выходе из НАТО.

По словам четырех чиновников, беседовавших с Financial Times, обсуждения подготовки к возможному уходу США из Европы ведутся пока неофициально, но структурировано - чтобы уже к июньскому саммиту НАТО в Гааге Европа была готова представить Вашингтону план того, как европейские столицы возьмут на себя как военную, так и финансовую ответственность за защиту региона.