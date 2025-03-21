Благодаря синхронизации расписания поезда Нарва-Таллинн (отправляющегося в 10:01 из Нарвы) города Нарва, Йыхви, Кивиыли и Раквере теперь соединены ежедневным железнодорожным сообщением с Латвией и Литвой. Пассажиры могут удобно пересесть на другую линию, а билеты на международные рейсы Нарва-Рига-Вильнюс и Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс можно приобрести на сайте Elron.
В Ида-Вирумаа начало действовать железнодорожное сообщение с Ригой и Вильнюсом
«Мы скомбинировали расписания поездов на направлениях Нарва-Таллинн и Таллинн-Валга таким образом, чтобы жители Вирумаа также получили возможность сделать удобную пересадку на станции Тапа в направлении Риги и Вильнюса», - отметил председатель правления Elron Лаури Бетлем.
Время поездки с двумя пересадками (Тапа, Валга) составляет: из Нарвы в Ригу - 6 часов 36 минут; из Йыхви в Ригу - 6 часов 10 минут; из Кивиыли в Ригу - 5 часов 55 минут; из Раквере в Ригу - 5 часов 36 минут.
Время поездки из Нарвы в Вильнюс - 11 часов 2 минуты; из Йыхви - 10 часов 36 минут; из Кивиыли - 10 часов 21 минута; из Раквере - 10 часов 2 минуты.
Стоимость международного билета из Нарвы в Вильнюс - 39 евро, из Нарвы в Ригу - 25 евро 90 центов.
Поезд отправляется один раз в день из Нарвы в 10:01, а пересадки происходят на станциях Тапа (4 минуты) и Валга (22 минуты).
На линии Нарва-Валга пассажиров обслуживает поезд Elron Stadler Flirt, на участке Валга-Рига - латвийский оператор Vivi (поезд PESA 730), а на участке Рига-Вильнюс - литовский оператор LTG Link (поезд PESA 730).
Международные билеты на маршруты Нарва-Рига-Вильнюс и Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс можно приобрести на сайте Elron.
Расписание и дополнительная информация:
• о маршруте Нарва-Йыхви-Кивиыли-Раквере-Тапа-Тарту-Рига-Вильнюс: https://elron.ee/ru/Narva-Tapa-Tartu-Riga-Vilnius-poezd
• о маршруте Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс: https://elron.ee/ru/Tallinn-Tartu-Riga-Vilnius-poezd
Маршрут Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс был запущен в результате сотрудничества Elron, Vivi и LTG Link 6 января 2025 года.