В Ида-Вирумаа начало действовать железнодорожное сообщение с Ригой и Вильнюсом

«Мы скомбинировали расписания поездов на направлениях Нарва-Таллинн и Таллинн-Валга таким образом, чтобы жители Вирумаа также получили возможность сделать удобную пересадку на станции Тапа в направлении Риги и Вильнюса», - отметил председатель правления Elron Лаури Бетлем.

Время поездки с двумя пересадками (Тапа, Валга) составляет: из Нарвы в Ригу - 6 часов 36 минут; из Йыхви в Ригу - 6 часов 10 минут; из Кивиыли в Ригу - 5 часов 55 минут; из Раквере в Ригу - 5 часов 36 минут.

Время поездки из Нарвы в Вильнюс - 11 часов 2 минуты; из Йыхви - 10 часов 36 минут; из Кивиыли - 10 часов 21 минута; из Раквере - 10 часов 2 минуты.

Стоимость международного билета из Нарвы в Вильнюс - 39 евро, из Нарвы в Ригу - 25 евро 90 центов.

Поезд отправляется один раз в день из Нарвы в 10:01, а пересадки происходят на станциях Тапа (4 минуты) и Валга (22 минуты).

На линии Нарва-Валга пассажиров обслуживает поезд Elron Stadler Flirt, на участке Валга-Рига - латвийский оператор Vivi (поезд PESA 730), а на участке Рига-Вильнюс - литовский оператор LTG Link (поезд PESA 730).

Международные билеты на маршруты Нарва-Рига-Вильнюс и Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс можно приобрести на сайте Elron.

Расписание и дополнительная информация: • о маршруте Нарва-Йыхви-Кивиыли-Раквере-Тапа-Тарту-Рига-Вильнюс: https://elron.ee/ru/Narva-Tapa-Tartu-Riga-Vilnius-poezd • о маршруте Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс: https://elron.ee/ru/Tallinn-Tartu-Riga-Vilnius-poezd Маршрут Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс был запущен в результате сотрудничества Elron, Vivi и LTG Link 6 января 2025 года.