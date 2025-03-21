Министерство экономики и коммуникаций в четверг бодро отчиталось, что экспортные цены на эстонские товары выросли до самого высокого уровня за всю историю. Но это означает, что цены на эстонские товары настолько высоки, что продукция может потерять конкурентоспособность.
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Цены могут вырасти настолько, что эстонские продукты будет невозможно продать (2)
Департамент статистики Эстонии опубликовало в четверг ежемесячный индекс цен производителей промышленной продукции, который отражает изменение цен на промышленные товары, производимые в Эстонии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.