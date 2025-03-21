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Цены могут вырасти настолько, что эстонские продукты будет невозможно продать (2)

Перевод: София Солдатенко
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По словам генерального директора AS Valio Eesti Майдо Соловьева, самой большой проблемой отрасли являются высокие цены на энергоносители, для снижения которых правительство за последние годы не смогло ничего сделать.
По словам генерального директора AS Valio Eesti Майдо Соловьева, самой большой проблемой отрасли являются высокие цены на энергоносители, для снижения которых правительство за последние годы не смогло ничего сделать. Фото: Margus Ansu

Министерство экономики и коммуникаций в четверг бодро отчиталось, что экспортные цены на эстонские товары выросли до самого высокого уровня за всю историю. Но это означает, что цены на эстонские товары настолько высоки, что продукция может потерять конкурентоспособность.

Департамент статистики Эстонии опубликовало в четверг ежемесячный индекс цен производителей промышленной продукции, который отражает изменение цен на промышленные товары, производимые в Эстонии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

В феврале по сравнению с январем индекс вырос на 3,3 процента, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года - на 6,1 процента. Другими словами, если в январе себестоимость шкафа на мебельной фабрике составляла 100 евро, то через месяц цена уже выросла до 103,3 евро. По сравнению с 2010 годом цены производителей в Эстонии выросли более чем наполовину.

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