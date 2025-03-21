Департамент статистики Эстонии опубликовало в четверг ежемесячный индекс цен производителей промышленной продукции, который отражает изменение цен на промышленные товары, производимые в Эстонии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

В феврале по сравнению с январем индекс вырос на 3,3 процента, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года - на 6,1 процента. Другими словами, если в январе себестоимость шкафа на мебельной фабрике составляла 100 евро, то через месяц цена уже выросла до 103,3 евро. По сравнению с 2010 годом цены производителей в Эстонии выросли более чем наполовину.