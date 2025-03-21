Цифровая подпись на смартфоне стала еще удобнее

Департамент государственных информационных систем (RIA) выпустил 9 октября 2024 года обновленную версию DigiDoc 2.7.0 для устройств на iOS в App Store, а 17 марта 2025 года - для устройств на Android в Google Play.

Самым крупным изменением в новой версии является возможность подписания документов с помощью ID-карты через технологию NFC. NFC (Near Field Communication) позволяет устройствам обмениваться данными на коротких расстояниях без контакта, что расширяет возможности использования ID-карты в электронных услугах. Теперь в мобильном приложении RIA DigiDoc можно подписывать документы ID-картой без необходимости использовать картридер.

На первом этапе технология NFC применяется в приложении RIA DigiDoc только для подписания документов; другие функции, такие как управление настройками электронной идентификации, пока через NFC недоступны.

«Внедрение технологии NFC в приложении RIA DigiDoc - это важный шаг в развитии и модернизации электронных услуг, предоставляющий пользователям удобную и бесконтактную возможность цифровой подписи», - отметила руководитель отдела электронной идентификации RIA Анна Ыуэкаллас.

«Это пилотный проект, в рамках которого мы собираем обратную связь от пользователей, чтобы сделать приложение еще лучше и удобнее. Наша цель - предложить максимально качественный пользовательский опыт, поэтому мы приглашаем опробовать новую технологию NFC и поделиться отзывами для дальнейшего развития приложения», - добавила она.

В дополнение к поддержке NFC, в приложение RIA DigiDoc добавлена поддержка проверки подписей CAdES и валидации контейнеров ASiC, предназначенных для шифрования. Также были улучшены настройки подписания и возможности управления документами, а также внесен ряд мелких обновлений.

NFC (Near Field Communication) - это технология ближней связи, позволяющая обмениваться данными между устройствами посредством радиоволн на коротких дистанциях. Подробнее о технологии NFC можно прочитать в блоге RIA: «NFC - загадочная технология в нашей повседневной жизни».

RIA DigiDoc - это бесплатное мобильное приложение, предназначенное для цифрового подписания документов на смартфоне с использованием ID-карты, Mobile-ID или Smart-ID.

Обязательно стоит постоянно обновлять мобильное приложение. Лучшее решение: включить в своем устройстве автоматическое обновление приложений.