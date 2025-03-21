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Видео Мбаппе вывел легендарного Модрича из себя – форвард французов получил выволочку прямо на поле

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Килиан Мбаппе пытается забить гол любой ценой.
Килиан Мбаппе пытается забить гол любой ценой. Фото: FRANCK FIFE

Во время матча ¼ Лиги наций между Францией и Хорватией произошел инцидент, в ходе которого нападающий французов Килиан Мбаппе попытался заработать пенальти и даже упал в штрафной зоне, зацепив Луку Модрича. 

Арбитр никак не отреагировал на падение, но зато капитан хорватов (и "Реала", в котором играет вместе с Мбаппе) высказал Маббе все, что думает по этому поводу.

Французы проиграли всухую – оба гола были забиты хорватами в первом тайме.

Ответный матч пройдет во Франции в ночь с 23 на 24 марта.

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