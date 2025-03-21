Во время матча ¼ Лиги наций между Францией и Хорватией произошел инцидент, в ходе которого нападающий французов Килиан Мбаппе попытался заработать пенальти и даже упал в штрафной зоне, зацепив Луку Модрича.
Видео ⟩ Мбаппе вывел легендарного Модрича из себя – форвард французов получил выволочку прямо на поле
Арбитр никак не отреагировал на падение, но зато капитан хорватов (и "Реала", в котором играет вместе с Мбаппе) высказал Маббе все, что думает по этому поводу.
Modrić telling Mbappé not to dive 😭 pic.twitter.com/YHLYXnz792— Dr Yash (@YashRMFC) March 20, 2025
Французы проиграли всухую – оба гола были забиты хорватами в первом тайме.
Ответный матч пройдет во Франции в ночь с 23 на 24 марта.