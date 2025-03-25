ВИДЕО Сказительница XXI века: ее работа по-настоящему лечит души людей

Жила была девочка Полина, родители которой каждый вечер читали ей сказки, былины и мифы разных народов. Она слушала виниловые пластинки с записью сказок и перед ней открывался целый мир историй и звуков. Она хотела поймать эти истории за хвост и пересказать. Так и выбрала девочка профессию, да не простую, а сказочную. И стала сказительницей.

Теперь музыканта и сказочницу Полину Черкасову знают и обожают не только в Эстонии, но и по всему миру. Ее приглашают выступать на самые престижные​​ международные фестивали сказительства ​​​и сторителлинга.

Полина Черкасова на своем концерте в доме Хопнера. Фото: Martin Pedaja

Начался путь Полины к карьере сказительницы с академической деятельности: после школы она поступила на культурную антропологию и думала, что вся ее жизнь будет связана с исследованиями. Восемь лет она преподавала в Таллиннском университете, ездила в этнографические экспедиции, писала научные статьи и подолгу жила в других странах.

В этнографических экспедициях Полине особенно нравилось изучать народные музыкальные инструменты и фольклор - сказки, легенды, былины и притчи.

«В некоторых культурах это (рассказывание историй - прим.ред.) очень распространено, например, на Ближнем Востоке, на Кавказе. Там есть такие традиции - люди собираются, рассказывают о предках, притчи и сказки. И там молодежь слушает, не просто потому что так надо, а с неподдельным интересом и благодарностью к старшим», - говорит Полина.