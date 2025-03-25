В рамках серии передач Rus.Postimees «Секрет профессии» журналист Екатерина Чернова рассказывает о необычных, редких и очень интересных профессиях жителей Эстонии.
ВИДЕО ⟩ Сказительница XXI века: ее работа по-настоящему лечит души людей
Жила была девочка Полина, родители которой каждый вечер читали ей сказки, былины и мифы разных народов. Она слушала виниловые пластинки с записью сказок и перед ней открывался целый мир историй и звуков. Она хотела поймать эти истории за хвост и пересказать. Так и выбрала девочка профессию, да не простую, а сказочную. И стала сказительницей.
Теперь музыканта и сказочницу Полину Черкасову знают и обожают не только в Эстонии, но и по всему миру. Ее приглашают выступать на самые престижные международные фестивали сказительства и сторителлинга.
Начался путь Полины к карьере сказительницы с академической деятельности: после школы она поступила на культурную антропологию и думала, что вся ее жизнь будет связана с исследованиями. Восемь лет она преподавала в Таллиннском университете, ездила в этнографические экспедиции, писала научные статьи и подолгу жила в других странах.
В этнографических экспедициях Полине особенно нравилось изучать народные музыкальные инструменты и фольклор - сказки, легенды, былины и притчи.
«В некоторых культурах это (рассказывание историй - прим.ред.) очень распространено, например, на Ближнем Востоке, на Кавказе. Там есть такие традиции - люди собираются, рассказывают о предках, притчи и сказки. И там молодежь слушает, не просто потому что так надо, а с неподдельным интересом и благодарностью к старшим», - говорит Полина.
В какой-то момент Черкасова поняла, что собранный багаж историй можно было бы записать, украсив рассказы музыкальным сопровождением.
«Параллельно мне приходили приглашения, люди приглашали меня рассказывать о моих путешествиях и экспедициях. А потом я стала записывать аудиокниги и решила с головой уйти в эту деятельность», - вспоминает Полина. В прошлом году вышла ее шестая аудиокнига «Море».
Сегодня Полина по-прежнему иногда преподает культурную антропологию в университете, однако основная ее деятельность - выступления перед публикой, причем на трех языках: русском, эстонском и английском. У нее одна из самых богатых коллекций народных музыкальных инструментов в Эстонии, которые она использует в своем творчестве.
Поскольку выступает на сцене Полина не каждый день, а работает сама на себя, то доход ее нестабильный и во многом зависит от сезона. По ее словам, с этим сталкиваются все люди, которые работают не по найму.
Какие еще плюсы и минусы есть в профессии сказителя, какими навыками должен обладать хороший рассказчик и почему сохранение устных традиций так важно? Ответы на эти вопросы вы найдете, посмотрев видео.