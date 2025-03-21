Керсти Кальюлайд о новом президенте МОК: выбрали кандидата, который явно выделялся среди остальных

Она станет первой женщиной в истории, возглавившей Международный олимпийский комитет.

До сих пор занимавшая пост министра спорта Зимбабве, Кирсти Ковентри в своей программе ставила на первое место благополучие спортсменов, включая психическое здоровье, а также борьбу с коррупцией, допингом и нечестным поведением. Она также подчеркивала важность устойчивого развития и «зеленого» подхода.

Ковентри победила уже в первом туре голосования, получив 49 голосов из 97 возможных от членов МОК. Она обошла действующего вице-президента МОК Хуана Антонио Самаранча, который набрал 28 голосов.

Среди других кандидатов были: – президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций и двукратный олимпийский чемпион Себастьян Коу (8 голосов) – президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен (4 голоса) – президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (4 голоса) – председатель Олимпийского комитета Иордании, принц Хамза бин Аль-Хусейн (2 голоса) – президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш (2 голоса)

Президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила Кирсти Ковентри с победой.

«Очевидно, что большинство членов Международного олимпийского комитета посчитали: времена трудные, и для проведения перемен нужно выбрать кандидата, который явно выделяется на фоне остальных. Женщины часто получают свой исторический шанс именно в непростые времена. Еe преимуществами стали молодая энергия и смелость», - отметила Кальюлайд.

Ковентри официально сменит Томаса Баха, возглавлявшего МОК на протяжении 12 лет, 23 июня. Новый срок еe полномочий составит восемь лет.

Баху было присвоено звание почетного президента МОК пожизненно - эту традицию сохраняют с тех пор, как комитет покинул Пьер де Кубертен.