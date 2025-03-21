Весна активно приближается, и люди все чаще ездят в другие страны. Что необходимо в любом случае учитывать при поездке за границу? Какую поддержку дает Европейская карта медицинского страхования и какую защиту обеспечивает страхование поездки? Вот шесть мифов, которые часто вызывают у путешественников замешательство.
Шесть мифов: какие риски покрывает страхование поездки, а какие – нет?
По словам Кайрит Лухт, менеджера по продуктам страхования поездок и несчастных случаев If Kindlustuse Balti, люди все больше и больше узнают о страховании поездок, но, к сожалению, продолжают распространяться и некоторые заблуждения.
Миф № 1. У меня ведь есть Европейская карта медицинского страхования, значит, страхование поездки мне не требуется
Некоторые думают, что если им понадобится медицинское обслуживание в другой стране в пределах Европы, их основные потребности будут покрыты Европейской картой медицинского страхования. На самом деле, следует учитывать, что медицинская помощь предоставляется в соответствии с законодательством страны, которую вы посещаете, подобно тому, как она оказывается застрахованным там людям.
Таким образом, в большинстве случаев карта медицинского страхования не покрывает, например, стоимость визита к врачу, лекарства, койко-дни в больнице, оплаченных наличными счетов или транспортировки домой. Страхование поездки покрывает все названное выше, а также предлагает возможность посещения частных медицинских учреждений, где вам окажут медицинскую помощь быстрее.
Миф № 2. Я же еду только в Финляндию, там страхование поездки мне не нужно
Мы никогда не знаем заранее, когда нам может потребоваться медицинская помощь. Иногда медицинская помощь требуется нам срочно, и лучшим решением становится частная медицина, стоимость которой покрывается страхованием поездки. Эти услуги могут стоить десятки, а то и сотни тысяч евро. Это относится и к нашим соседним странам, в которых услуги частной медицины совсем недешевы.
Миф № 3. Я хочу поехать в Турцию на операцию, поэтому, наверное, мое страхование поездки защитит меня и в случае возможных осложнений
Если в другой стране предпринимаются лечебные процедуры, то расходы на такое лечение страхованием поездки не покрывается. Страхование поездки предназначено для разрешения возникших во время поездки неожиданных ситуаций. Проведенное в другой стране плановое лечение к таким случаям не относится.
Миф № 4. Если со мной произойдет несчастный случай в другой стране, то лечение продолжится в рамках медицинского страхования дома
Страхование поездки предназначено для покрытия расходов на медицинское обслуживание за рубежом. Дома вы будете продолжать лечиться в рамках местной системы медицинского страхования, предоставляемой Эстонским государством через Кассу здоровья. Смысл страхования поездки состоит в том, чтобы покрыть расходы на лечение, неожиданно возникшие в другой стране. Это означает быстрое и незамедлительное лечение на месте, в другой стране
Миф № 5. Страхование поездки всегда покрывает мои расходы, когда я занимаюсь дайвингом, сноубордингом или катаюсь на горных лыжах
Людям, которые увлекаются активным отдыхом, следует внимательно изучить договор страхования поездки и при необходимости выбрать пакет с более широкой защитой. Если, например, снорклинг не считается занятием с повышенным риском, то дайвинг и горные лыжи уже относятся к этой категории. О том, какие занятия и хобби требуют дополнительной защиты при занятиях с повышенным риском, можно легко узнать на сайте страхового общества.
Миф № 6. Приобретая страхование поездки, вы можете выбрать минимальную сумму медицинской помощи
При выборе страхования поездки очень важно помнить о том, куда вы едете. При поездках в соседние страны для суммы страхования медицинской помощи обычно достаточно лимита в 100 000 евро. Но если вы собираетесь, например, в Соединенные Штаты Америки, то разумнее всего выбрать медицинскую помощь в объеме как минимум 500 000 евро или даже больше.
Точно так же, как при планировании путешествия вы выбираете, где остановиться или чем заняться, важно подумать об опасностях, с которыми вы можете столкнуться в месте назначения. Поэтому защитите себя страхованием поездки, даже если вы посещаете соседние страны, и убедитесь, что вы точно знаете, какую защиту предлагает полис.