​По словам Кайрит Лухт, менеджера по продуктам страхования поездок и несчастных случаев If Kindlustuse Balti, люди все больше и больше узнают о страховании поездок, но, к сожалению, продолжают распространяться и некоторые заблуждения.

Миф № 1. У меня ведь есть Европейская карта медицинского страхования, значит, страхование поездки мне не требуется

Некоторые думают, что если им понадобится медицинское обслуживание в другой стране в пределах Европы, их основные потребности будут покрыты Европейской картой медицинского страхования. На самом деле, следует учитывать, что медицинская помощь предоставляется в соответствии с законодательством страны, которую вы посещаете, подобно тому, как она оказывается застрахованным там людям.

Таким образом, в большинстве случаев карта медицинского страхования не покрывает, например, стоимость визита к врачу, лекарства, койко-дни в больнице, оплаченных наличными счетов или транспортировки домой. Страхование поездки покрывает все названное выше, а также предлагает возможность посещения частных медицинских учреждений, где вам окажут медицинскую помощь быстрее.

Миф № 2. Я же еду только в Финляндию, там страхование поездки мне не нужно