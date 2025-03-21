Кууск сказал ERR, что фонд заработной платы министерства не изменится, и все изменения будут осуществляться в рамках существующего бюджета. Он добавил, что система оплаты труда по результатам работы не исчезнет полностью, и повышение базовой заработной платы не обязательно коснется каждого сотрудника министерства.

До сих пор 12 процентов фонда заработной платы Министерства обороны тратилось на премии по результатам работы, и эти деньги распределялись после того, как отделы министерства выполняли свои квартальные цели.

«Многие отправляли свои работы - планы реализации - канцлеру вечером накануне крайнего срока и полагали, что это и есть результат», - сказал он, добавив, что, как только документ готов, начинается настоящая работа.