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У сотрудников Министерства обороны вырастут зарплаты (1)

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Канцлер министерства Каймо Кууск.
Канцлер министерства Каймо Кууск. Фото: Tairo Lutter

Министерство обороны реорганизует систему оплаты труда: основная зарплата вырастет, но доплаты будут сокращены. По словам канцлера министерства Каймо Кууска, нынешняя система со временем утратила свой смысл.

Кууск сказал ERR, что фонд заработной платы министерства не изменится, и все изменения будут осуществляться в рамках существующего бюджета. Он добавил, что система оплаты труда по результатам работы не исчезнет полностью, и повышение базовой заработной платы не обязательно коснется каждого сотрудника министерства.

До сих пор 12 процентов фонда заработной платы Министерства обороны тратилось на премии по результатам работы, и эти деньги распределялись после того, как отделы министерства выполняли свои квартальные цели.

«Многие отправляли свои работы - планы реализации - канцлеру вечером накануне крайнего срока и полагали, что это и есть результат», - сказал он, добавив, что, как только документ готов, начинается настоящая работа.

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