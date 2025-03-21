В четверг днем с двухдневным визитом в Эстонию прибыл принц Уэльский Уильям. Сегодня он отправился в Тапа, где встретился со служащими в составе войск НАТО британскими военнослужащими.
Галерея ⟩ Принц Уильям навестил британских солдат в Тапа
Напомним, что принц Уэльский начал свой визит в Эстонию со встречи в Кадриорге с президентом Аларом Карисом.
Затем он посетил украинскую школу и встретился с представителями Эстонского союза экотехнологий.
Визит подчеркивает крепкие двусторонние связи Великобритании и Эстонии и их сотрудничество в сфере безопасности.