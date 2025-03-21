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Галерея Принц Уильям навестил британских солдат в Тапа

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В четверг днем с двухдневным визитом в Эстонию прибыл принц Уэльский Уильям. Сегодня он отправился в Тапа, где встретился со служащими в составе войск НАТО британскими военнослужащими.

Напомним, что принц Уэльский начал свой визит в Эстонию со встречи в Кадриорге с президентом Аларом Карисом.

Затем он посетил украинскую школу и встретился с представителями Эстонского союза экотехнологий.

Визит подчеркивает крепкие двусторонние связи Великобритании и Эстонии и их сотрудничество в сфере безопасности.

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