Анника Ряйм проработала в Министерстве образования и науки чуть более двух с половиной лет, но за это время успела увидеть трех министров - каждый из своей партии, с собственной повесткой и целями. Это означало множество изменений за короткий период, и все это в сфере, которая в последние годы постоянно находилась под пристальным вниманием общественности и прессы.

«Безумие», - так охарактеризовала частую смену министров Анника, покинувшая в августе прошлого года пост руководителя сферы общего образования в Министерстве образования. В прошлом и позапрошлом году из HTM, где сейчас работают 270 человек, ушли в общей сложности 125 сотрудников. Более половины из них - 70 человек - уволились по собственному желанию. 31 человек был сокращен, а 24 покинули министерство по другим причинам - например, в связи с окончанием срочного трудового договора или сменой правительства. В этом году из HTM ушли десять сотрудников: семеро - по собственной инициативе, трое - в результате сокращения.