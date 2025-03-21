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Из министерства бегут сотрудники: не выдерживают нагрузки (3)

Перевод: Ева Ойжинская
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Министр Кристина Каллас признала, что ей жаль, что многие сотрудники ушли, и подчеркнула, что среди них было немало высококлассных специалистов.
Министр Кристина Каллас признала, что ей жаль, что многие сотрудники ушли, и подчеркнула, что среди них было немало высококлассных специалистов. Фото: Mihkel Maripuu

Кристина Каллас («Ээсти 200») инициировала в Министерстве образования и науки (HTM) ряд реформ и масштабных изменений, под тяжестью и темпом которых многие сотрудники не выдерживают и уходят.

Анника Ряйм проработала в Министерстве образования и науки чуть более двух с половиной лет, но за это время успела увидеть трех министров - каждый из своей партии, с собственной повесткой и целями. Это означало множество изменений за короткий период, и все это в сфере, которая в последние годы постоянно находилась под пристальным вниманием общественности и прессы.

«Безумие», - так охарактеризовала частую смену министров Анника, покинувшая в августе прошлого года пост руководителя сферы общего образования в Министерстве образования. В прошлом и позапрошлом году из HTM, где сейчас работают 270 человек, ушли в общей сложности 125 сотрудников. Более половины из них - 70 человек - уволились по собственному желанию. 31 человек был сокращен, а 24 покинули министерство по другим причинам - например, в связи с окончанием срочного трудового договора или сменой правительства. В этом году из HTM ушли десять сотрудников: семеро - по собственной инициативе, трое - в результате сокращения.

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