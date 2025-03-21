Кристина Каллас («Ээсти 200») инициировала в Министерстве образования и науки (HTM) ряд реформ и масштабных изменений, под тяжестью и темпом которых многие сотрудники не выдерживают и уходят.
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Из министерства бегут сотрудники: не выдерживают нагрузки (3)
Анника Ряйм проработала в Министерстве образования и науки чуть более двух с половиной лет, но за это время успела увидеть трех министров - каждый из своей партии, с собственной повесткой и целями. Это означало множество изменений за короткий период, и все это в сфере, которая в последние годы постоянно находилась под пристальным вниманием общественности и прессы.