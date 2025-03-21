Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об изъятых календарях с изображением Путина на границе в Нарве, а также об очередных случаях мошенничества. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о съехавшем в реку автомобиле и об эвакуации из задымленного приюта.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Календари с изображением Путина на границе в Нарве, эвакуация из задымленного приюта, съехавший в реку автомобиль (2)
Насилие
20 марта в квартире в Ласнамяэ 43-летний мужчина напал на свою сожительницу и 59-летнего мужчину. Полицейские задержали нападавшего.
Кражи
16 марта в Тарту с улицы Веэрику был украден пристегнутый велосипед Azimut Vintage бежевого цвета. Ущерб составил 232 евро.
16 марта в торговом центре на улице Туру в Тарту из кармана куртки одного из посетителей был украден смартфон Samsung. Ущерб составил 1018 евро.
20 марта в полицию поступило сообщение о краже нескольких электродвигателей с территории участка в районе Ахтме города Кохтла-Ярве. Ущерб и обстоятельства происшествия выясняет полиция в рамках уголовного дела.
Мошенничество
19 марта мужчине позвонил русскоязычный человек, представившийся сотрудником Omniva, и сообщил, что ему придет заказное письмо. Он попросил назвать личный код и размер доходов, после чего нужно было подтвердить действия через Smart-ID. Затем мужчине позвонили через WhatsApp и сообщили, что его пароли были использованы для получения небольших кредитов, и эти кредиты необходимо аннулировать. Мужчина получил уведомление от Placet Group OÜ о зачислении на его счет 4180 евро. Звонивший попросил снять в банке 3200 евро, положить деньги вместе с банковской картой в непрозрачный пакет и оставить его в терминале доставки Omniva. Мужчина так и сделал, но позже обнаружил, что с его карты была снята наличность. Ущерб составил 4547 евро.
20 марта было начато производство по делу, в котором 63-летней женщине позвонил якобы сотрудник компании Enefit и сообщил, что необходимо заменить электрооборудование и заключить новый договор. В ходе разговора женщина по просьбе звонившего несколько раз ввела свои коды Smart-ID, позже осознав, что это были мошенники. С ее счета было переведено 9200 евро.
Также было начато производство по делу, в котором 49-летнему мужчине позвонили и сообщили, что необходимо заменить электрические счетчики. По просьбе звонившего мужчина сообщил свой личный код и подтвердил действие через Smart-ID. Затем последовал звонок якобы от службы Smart-ID, где утверждали, что ему нужно взять кредиты и перевести деньги на чужой банковский счет, якобы для того, чтобы полиции было проще отследить мошенников. Мужчине пообещали вернуть деньги. Он поверил звонившим и выполнил их указания. Позже он понял, что деньги ему не вернули, и был причинен имущественный ущерб как минимум на сумму 7850 евро.
Полиция получила сообщение, что мужчина нашел на сайте Soov.ee объявление о продаже автомобиля Mercedes Benz 117. Он договорился с продавцом об условиях сделки и перевел предоплату. Однако, когда пришло время забирать машину, связаться с продавцом уже не удалось. Ущерб составил 300 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Израиля и одного гражданина России.
Также за прошедшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Молдовы и одного гражданина Северной Македонии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
20 марта на погранпункт «Нарва-1» на въезд в Эстонию прибыл гражданин Германии. При досмотре его вещей были обнаружены два календаря с изображением Путина значок с изображением серпа и молота. Ему было разъяснено, что подобная символика запрещена в Эстонии. После этого он добровольно отказался от предметов и продолжил путь в Эстонию.
Пожары
20 марта в 10:22 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме на чердаке старого хлева у шоссе Рахула-Саку в деревне Юкснурме волости Саку. Комплекс состоял из нескольких зданий, и из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня. На место прибыли профессиональные спасатели Юри, Кейла, Лиллекюла и Нымме, а также спасатели-добровольцы Сауэ. К счастью, огня видно не было, пламя не распространилось. Спасатели проникли внутрь и к 11:20 потушили тлеющее сено водой.
20 марта в 18:11 спасатели выехали в столичный район Мустаамяэ, в многоквартирный дом на Мустаамяэ-теэ, где в одной из квартир загорелась розетка. Звонок поступил от пожилой жительницы квартиры, которой было предложено срочно покинуть жилье. Прибывшие спасатели Нымме обнаружили, что на кухне розетка начала тлеть, однако бдительный сосед пришел на помощь: он отключил электричество в квартире и потушил огонь ведром воды до прибытия спасателей. Спасатели разобрали розетку, изолировали провода и проветрили квартиру. Предположительно, причиной возгорания стало перенапряжение, так как к одной розетке одновременно были подключены несколько мощных бытовых приборов. Медики осмотрели жительницу на месте.
21 марта в 9:23 Центр тревоги получил сообщение, что на улице Тульби в Хаапсалу загорелся электрощит в коридоре местного приюта, и все помещение заполнилось дымом. Спасатели потушили электрощит и эвакуировали примерно 15 человек, находившихся в здании, на время проветривания помещений с избыточным давлением. Серьезных повреждений строение не получило, и жильцы, скорее всего, скоро смогут вернуться.
ДТП
20 марта в 10:51 поступило сообщение о столкновении грузовика и легкового автомобиля на транспортной развязке Канама в поселке Лаагри волости Сауэ. Люди выбрались из автомобилей самостоятельно. Бригада скорой помощи осмотрела обоих пассажиров легкового автомобиля на месте. Спасатели устранили угрозу возгорания и очистили дорогу от осколков стекла и других деталей. Дальнейшими действиями занялась полиция.
20 марта в 13:02 в деревне Йыэтагузе волости Кадрина возле мызы в воду частично съехал легковой автомобиль, при этом в реку попало топливо. Спасатели вытащили машину на обочину. Дальнейшими действиями занялась полиция.
20 марта в 21:47 поступило сообщение, что в деревне Яаникезе волости Валга автомобиль врезался в дерево, упавшее на дорогу. Вскоре в то же дерево врезалась еще одна машина. Люди в результате происшествия не пострадали. Спасатели убрали дерево с дороги.
Прочее
21 марта в 8:15 помощь спасателей потребовалась в поселке Пярну-Яагупи волости Пыхья-Пярнумаа, где перед гаражами из стоявшей машины вытекло моторное масло. Спасатели засыпали пятно диаметром около полуметра абсорбирующим материалом.