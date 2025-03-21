Насилие

20 марта в квартире в Ласнамяэ 43-летний мужчина напал на свою сожительницу и 59-летнего мужчину. Полицейские задержали нападавшего.

Кражи

16 марта в Тарту с улицы Веэрику был украден пристегнутый велосипед Azimut Vintage бежевого цвета. Ущерб составил 232 евро.

16 марта в торговом центре на улице Туру в Тарту из кармана куртки одного из посетителей был украден смартфон Samsung. Ущерб составил 1018 евро.

20 марта в полицию поступило сообщение о краже нескольких электродвигателей с территории участка в районе Ахтме города Кохтла-Ярве. Ущерб и обстоятельства происшествия выясняет полиция в рамках уголовного дела.

Мошенничество

19 марта мужчине позвонил русскоязычный человек, представившийся сотрудником Omniva, и сообщил, что ему придет заказное письмо. Он попросил назвать личный код и размер доходов, после чего нужно было подтвердить действия через Smart-ID. Затем мужчине позвонили через WhatsApp и сообщили, что его пароли были использованы для получения небольших кредитов, и эти кредиты необходимо аннулировать. Мужчина получил уведомление от Placet Group OÜ о зачислении на его счет 4180 евро. Звонивший попросил снять в банке 3200 евро, положить деньги вместе с банковской картой в непрозрачный пакет и оставить его в терминале доставки Omniva. Мужчина так и сделал, но позже обнаружил, что с его карты была снята наличность. Ущерб составил 4547 евро.