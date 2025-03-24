ОПРОС НЕДЕЛИ «Это уже слишком»: жители Эстонии о плане создания сети видеокамер с функцией распознавания лиц

Алексей

Алексей. Фото: Rus.Postimees

Я не переживаю по поводу распознавания лиц - мне нечего скрывать. Не вижу в этом никакой угрозы: государство и так уже располагает моей личной информацией. Что касается безопасности на дорогах, мне трудно судить, потому что я больше не вожу. Я даже не знал, что есть бургеры за рулем запрещено. Это действительно нарушение правил? Коньяк, конечно, пить за рулем тоже нельзя, но меня это не касается - я так все равно не делаю.

Житель Таллинна

Житель Таллинна. Фото: Rus.Postimees

Я очень отрицательно к этому отношусь, потому что сам являюсь водителем автомобиля. По моему мнению, такая система будет лишь мешать на дорогах.

Самира

Самира. Фото: Rus.Postimees

К системе камер видеонаблюдения я отношусь резко отрицательно - для меня это уже слишком. Такое ощущение, что государство просто хочет следить за нами. Говорить о снижении количества ДТП пока рано - непонятно, действительно ли камеры что-то изменят в лучшую сторону.

Жительница Таллинна

Жительница Таллинна. Фото: Rus.Postimees

Если речь идет об автомобилях, то такая система, безусловно, необходима. У нас нередко происходят наезды на пешеходов, даже на переходах, и это недопустимо. Такое решение считаю правильным - водители должны соблюдать правила, но, к сожалению, часто этого не делают. На мой взгляд, государство даже немного опоздало с введением такой меры - надо было внедрять ее раньше.

Александр

Александр. Фото: Rus.Postimees