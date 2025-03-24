Министерство внутренних дел планирует создать повсеместную сеть камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и номеров автомобилей, чтобы эффективнее бороться с правонарушениями и предотвращать их. Как жители Эстонии относятся к этой идее и считают ли ее эффективным способом повышения безопасности?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Это уже слишком»: жители Эстонии о плане создания сети видеокамер с функцией распознавания лиц
Алексей
Я не переживаю по поводу распознавания лиц - мне нечего скрывать. Не вижу в этом никакой угрозы: государство и так уже располагает моей личной информацией. Что касается безопасности на дорогах, мне трудно судить, потому что я больше не вожу. Я даже не знал, что есть бургеры за рулем запрещено. Это действительно нарушение правил? Коньяк, конечно, пить за рулем тоже нельзя, но меня это не касается - я так все равно не делаю.
Житель Таллинна
Я очень отрицательно к этому отношусь, потому что сам являюсь водителем автомобиля. По моему мнению, такая система будет лишь мешать на дорогах.
Самира
К системе камер видеонаблюдения я отношусь резко отрицательно - для меня это уже слишком. Такое ощущение, что государство просто хочет следить за нами. Говорить о снижении количества ДТП пока рано - непонятно, действительно ли камеры что-то изменят в лучшую сторону.
Жительница Таллинна
Если речь идет об автомобилях, то такая система, безусловно, необходима. У нас нередко происходят наезды на пешеходов, даже на переходах, и это недопустимо. Такое решение считаю правильным - водители должны соблюдать правила, но, к сожалению, часто этого не делают. На мой взгляд, государство даже немного опоздало с введением такой меры - надо было внедрять ее раньше.
Александр
Возможно, это действительно правильное решение. У нас немало водителей, которые ездят неаккуратно, и в этом смысле камеры могли бы помочь. Что касается распознавания лиц, тут я не уверен, может, и не стоило бы так далеко заходить. Хотя лично меня это не беспокоит, я о таких вещах не переживаю.
Если установить хорошее оборудование, можно будет фиксировать множество нарушений: проезд на красный свет, превышение скорости, опасные обгоны. Возможно, благодаря этому нарушений станет меньше. Мне эта идея в целом нравится. Машины у меня нет, но думаю, некоторым водителям такое нововведение может не понравиться.
Аркадий, Павел и Владимир
Нам это кажется нарушением прав человека. Все начинается с небольшого наблюдения, а потом постепенно усиливается. В итоге государство может контролировать слишком многое. Скорее всего, никакой реальной пользы от этой системы не будет. Люди как разговаривали за рулем по телефону, так и будут продолжать. Разве что штраф придет быстрее - и на этом все.
Конечно, можно пользоваться наушниками или встроенными системами громкой связи, которые уже есть во многих новых машинах. Камеры и так стоят по городу, и полиция при необходимости уже сейчас обращается за помощью к гражданам для распознавания подозреваемых. Государству и так тяжело с финансами, а эта система - только лишняя нагрузка на бюджет.
Алексей
Я к этой идее отношусь спокойно. Я аккуратный водитель, правила соблюдаю, так что бояться мне нечего. Это ведь не какое-то вмешательство - просто нужно ездить как положено, и тогда никаких штрафов не будет. Лихачить не надо, вот и все. Так что я не против такой системы.