Услуги длительной аренды завоевывают эстонский рынок: наибольшим спросом пользуется аренда автомобилей и смартфонов

«Если раньше владение автомобилем казалось чем-то само собой разумеющимся, то сейчас мы наблюдаем все больше людей, которые предпочитают аренду - как долгосрочную, так и краткосрочную по мере необходимости. Аналогичную тенденцию можно заметить и в других сферах, где потребители стремятся избежать больших первоначальных затрат и сохранить финансовую гибкость», - говорит Андрус Вальма.

Пирет Паулус также подтвердила, что интерес эстоноземельцев к гибким платежным решениям и аренде растет - треть считает возможность аренды важной.

«Мы видим, что потребители приняли модель аренды - две трети портфеля аренды Inbank составляют именно смартфоны. Однако, с учетом экологических факторов, потенциал этой услуги в будущем еще выше», - отмечает Паулус.

По словам Вальмы, концепция операционного лизинга поначалу не была широко принята в Эстонии, но за последние годы рыночные настроения значительно изменились. Только автопарк Mobire вырос с 1700 автомобилей в 2020 году до 5000 автомобилей в 2024 году.

Изменение потребительского мышления

Десять лет назад владение автомобилем было для многих символом статуса, но сегодня потребители думают иначе. В то время как в Европе большинство новых автомобилей по-прежнему приобретаются в собственность, отчет Deloitte прогнозирует, что к 2030 году 21% новых автомобилей у частных лиц будут зарегистрированы в рамках аренды.

С введением в Эстонии нового автомобильного налога покупки новых машин сократились, но показатели операционного лизинга остаются стабильными.