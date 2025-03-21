В один дождливый ноябрьский день стадо латвийских благородных оленей решило, что им надоела жизнь на ферме, и они отправились в Эстонию. Шли, шли, пока не уперлись в море рядом с Кунда. Звучит нелепо? Так и есть - но комментарии участников этой истории заставляют всерьез задуматься над подобной версией событий.
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Благородные, но бесхозные: удивительные приключения латвийских оленей в Ляэне-Вирумаа
Известно лишь одно: в окрестностях Кунда поселились благородные олени, которых прежде здесь не было. Эти животные - родом из Латвии и выросли не в дикой природе, а где-то на ферме. Как именно они попали сюда, сколько их на самом деле, кто их привез - ответов на эти вопросы пока нет.