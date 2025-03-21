В ночь на субботу могут быть нарушены мобильные услуги Telia

Тесты будут проводиться с 1:00 до 6:00 и в это время могут быть перебои в работе таких услуг Telia, как мобильная голосовая связь и передача данных, VoWiFi, VoIP, SMS и роуминг. Также могут быть затронуты мобильный домашний интернет, M2M и NB-IoT услуги.

Остальные основные услуги Telia (включая кабельный интернет и ТВ) будут работать без сбоев в ходе тестов.

Компания Telia напоминает, что в случае сбоев в мобильной связи можно позвонить по номеру 112, используя ближайшую работающую мобильную сеть (независимо от оператора). Для этого необходимо извлечь SIM-карту из телефона или перезагрузить его, а затем вместо ввода PIN-кода позвонить на экстренный номер.

Если после завершения работ возникнут проблемы с мобильной голосовой связью или передачей данных, рекомендуется включить и выключить режим полета на мобильном телефоне.

Целью тестов является обеспечение еще более надежного обслуживания клиентов. Работы будут проводиться в ночное время, чтобы свести к минимуму неудобства для клиентов.