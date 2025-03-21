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Союз оборонной промышленности: правительство медлит с выполнением своих обещаний

Перевод: Ева Ойжинская
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Председатель совета Союза оборонной промышленности Таави Вескимяги и катапульта для дронов Threod.
Председатель совета Союза оборонной промышленности Таави Вескимяги и катапульта для дронов Threod. Фото: Mihkel Maripuu

Председатель правления Союза предприятий оборонной и космической промышленности Эстонии Таави Вескимяги вчера направил письмо правительству республики, в котором перечислил девять пунктов коалиционного соглашения, касающихся оборонной промышленности. Он указал, что по всем этим пунктам работа либо еще не завершена, либо установленные сроки уже нарушены.

«Союз предприятий оборонной и космической промышленности Эстонии недоволен темпами, с которыми правительство Республики реализует пункты коалиционного соглашения», - заявил Вескимяги.

В зависимости от конкретного пункта, указанного в коалиционном соглашении, речь идет о находящихся в ведении Министерства обороны или Министерства внутренних дел процессах, которые на данный момент либо еще не завершены, либо уже затянулись. Союз представил информацию об этих процессах кабинету министров 31 октября 2024 года.

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