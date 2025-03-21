Председатель правления Союза предприятий оборонной и космической промышленности Эстонии Таави Вескимяги вчера направил письмо правительству республики, в котором перечислил девять пунктов коалиционного соглашения, касающихся оборонной промышленности. Он указал, что по всем этим пунктам работа либо еще не завершена, либо установленные сроки уже нарушены.
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Союз оборонной промышленности: правительство медлит с выполнением своих обещаний
«Союз предприятий оборонной и космической промышленности Эстонии недоволен темпами, с которыми правительство Республики реализует пункты коалиционного соглашения», - заявил Вескимяги.