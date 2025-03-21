Союз оборонной промышленности: правительство медлит с выполнением своих обещаний

В зависимости от конкретного пункта, указанного в коалиционном соглашении, речь идет о находящихся в ведении Министерства обороны или Министерства внутренних дел процессах, которые на данный момент либо еще не завершены, либо уже затянулись. Союз представил информацию об этих процессах кабинету министров 31 октября 2024 года.