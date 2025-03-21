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Кровавые разборки в ночном клубе: специалист по защите детей несколько раз применяла насилие

Перевод: rus.postimees.ee
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Фото статьи
Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Она работает специалистом по защите детей, но в то же время она избивает людей в ночном клубе и проявляет агрессию!» - говорит обратившаяся в редакцию Kuuuurija жительница Пайде о сотруднице горуправы. Прокуратура обвинила чиновницу в неоднократном применении физического насилия.

25 июня портал Järva Teataja сообщил, что в результате публичного конкурса Кярол Пийритс будет работать в горуправе: отвечать за благополучие детей города Пайде.

На сайте города перечислены обязанности Пийритс: консультирование детей и семей, помощь нуждающимся и находящимся в группе риска детям, а также организация услуг замещающего попечения.

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