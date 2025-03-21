Кровавые разборки в ночном клубе: специалист по защите детей несколько раз применяла насилие

«Она работает специалистом по защите детей, но в то же время она избивает людей в ночном клубе и проявляет агрессию!» - говорит обратившаяся в редакцию Kuuuurija жительница Пайде о сотруднице горуправы. Прокуратура обвинила чиновницу в неоднократном применении физического насилия.