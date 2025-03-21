Годы спустя после каминг-аута: футболиста до сих пор угрожают убить

В октябре 2021 года игрок клуба австралийской высшей лиги Adelaide United Джошуа Кавалло сделал публичный каминг-аут. По данным BBC, в тот момент он был единственным действующим игроком в профессиональном футболе, открыто заявившим о своей гомосексуальности.

Он был потрясен всей той поддержкой, которую получил, в том числе от шведского знаменитого нападающего Златана Ибрагимовича. Однако за эту откровенность и своей цены.

«Угрозы убийством поступают ко мне ежедневно и в больших количествах - это печально видеть.

К сожалению, нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы это стало по-настоящему приемлемо. Но мое решение повлияло на многих, и прогресс все же есть. Поэтому я бы ни на что это не променял», - сказал 25-летний Кавалло в подкасте Fifpro Footballers Unfiltered, который ведет бывший вратарь Джо Харт.

Кавалло играет на позиции защитника и по-прежнему связан контрактом с клубом Adelaide United, за который выступает с 2021 года. Он надеялся попасть в состав сборной Австралии на чемпионат мира 2022 года, но в окончательный список не вошел.

Таким образом, за главную национальную команду он пока не играл, однако выходил на поле в составе молодежных сборных.