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ФОТО Пьяный водитель устроил аварию на трассе Таллинн–Тарту: машина перевернулась семь раз

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Сегодня днем в Тартумаа, недалеко от Кяревере, произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту. Легковой автомобиль Škoda, двигавшийся в сторону Тарту, внезапно получил сильнейший удар сзади от мчавшегося на высокой скорости Jaguar'а.

От столкновения Škoda перелетела через металлическое ограждение между полосами движения, семь раз перевернулась через крышу и в итоге оказалась в кювете на левой стороне дороги. Jaguar также вылетел с трассы и остановился в правом кювете.

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