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Фото Вандалы орудовали в парке: ущерб составляет тысячи евро

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Вандалы испортили в парке отдыха Тяхтвере даже торговые киоски.
Вандалы испортили в парке отдыха Тяхтвере даже торговые киоски. Фото: Tartu Sport

Вандалы посетили парк отдыха Тяхтвере в Тарту и оставили на нескольких стенах уродливые рисунки и каракули. Их устранение - удовольствие не из дешевых.

В ночь на вторник, 18 марта, хулиганы в парке разрисовали стены, киоски и информационные щиты.

Последствия вандализма в парке.
Последствия вандализма в парке. Фото: Tartu Sport

По данным учреждения Tartu Sport, которое заведует парком отдыха и певческой эстрадой, нанесенный ущерб составляет тысячи евро. В связи с этим было начато и расследование.

Tartu Sport просит всех, у кого есть информация об инциденте, сообщить об этом в полицию или позвонить сотруднику Tartu Sport Яанусу Роби по телефону 5690 0747.

Стенды с информацией также оказались испорчены.
Стенды с информацией также оказались испорчены. Фото: Tartu Sport
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