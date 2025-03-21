Вандалы посетили парк отдыха Тяхтвере в Тарту и оставили на нескольких стенах уродливые рисунки и каракули. Их устранение - удовольствие не из дешевых.
Фото ⟩ Вандалы орудовали в парке: ущерб составляет тысячи евро
В ночь на вторник, 18 марта, хулиганы в парке разрисовали стены, киоски и информационные щиты.
По данным учреждения Tartu Sport, которое заведует парком отдыха и певческой эстрадой, нанесенный ущерб составляет тысячи евро. В связи с этим было начато и расследование.
Tartu Sport просит всех, у кого есть информация об инциденте, сообщить об этом в полицию или позвонить сотруднику Tartu Sport Яанусу Роби по телефону 5690 0747.