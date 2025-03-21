Фото Вандалы орудовали в парке: ущерб составляет тысячи евро

В ночь на вторник, 18 марта, хулиганы в парке разрисовали стены, киоски и информационные щиты.

Последствия вандализма в парке. Фото: Tartu Sport

По данным учреждения Tartu Sport, которое заведует парком отдыха и певческой эстрадой, нанесенный ущерб составляет тысячи евро. В связи с этим было начато и расследование.

Tartu Sport просит всех, у кого есть информация об инциденте, сообщить об этом в полицию или позвонить сотруднику Tartu Sport Яанусу Роби по телефону 5690 0747.

Стенды с информацией также оказались испорчены. Фото: Tartu Sport