Налогово-таможенный департамент ответил Rus.Postimees на вопросы по ситуации с российским пропагандистом, который пытался вывезти через восточную границу беспилотник и валюту. Он регулярно появляется на оккупированных территориях Украины, ретранслирует дезинформацию Кремля и постит селфи с главами оккупационных администраций.
Налогово-таможенный департамент не комментирует ситуацию с дроном российского пропагандиста
Налогово-таможенный департамент (EMTA) пояснил, почему нельзя вывозить из Эстонии в РФ беспилотные летательные аппараты.
Rus.Postimees рассказал о попытке гражданина Италии, который работает на кремлевские медиа, 18 марта переправить в Россию дрон и валюту.
Ранее руководитель юго-восточного погранпункта Департамента полиции и погранохраны (PPA) Петер Маран не смог подтвердить эту информацию.
«Мы не можем комментировать вопросы, связанные с конкретными лицами», - сообщили в свою очередь в EMTA.
Вместе с тем руководитель таможенного пункта Лухамаа Тоомас Хуйк ответил на другие наши вопросы.
«Соблюдение санкций является приоритетом номер один для Налогово-таможенного департамента. Грузовые перевозки в Россию находятся под особым вниманием. Граница Эстонии является внешней границей Европейского союза. Это означает, что EMTA работает на благо всей европейской экономики и людей. На пограничных переходах Эстонии и России ежедневно происходят случаи, когда люди, сознательно или неосознанно, пытаются провезти через границу в Россию товары, которые им не положено провозить», - говорит Хуйк.
В настоящее время действуют 16 пакетов санкций ЕС.
«С каждым новым пакетом добавляются тысячи товарных кодов, на которые наложены санкции. В соответствии с постановлением Совета Европы № 2022/345 с 1 марта 2022 года запрещен экспорт евро банкнот и банкнот стран ЕС в Россию. Хотя Европейская комиссия и указала на возможность исключений без указания конкретных сумм, евро не является официальным платежным средством в РФ. И почти все случаи, выявленные на пунктах пропуска между Эстонией и Россией, не имели оснований для применения исключений. Таким образом, с учетом установленного официального запрета, пересекающий границу должен сам позаботиться о том, чтобы процесс пересечения был как можно более гладким», - сказал Томас Хуйк о практике реализации запрета на вывоз евро в РФ.
Что касается беспилотников, то их продолжают пытаться вывезти из Эстонии, несмотря на все уведомления о незаконности таких попыток.
«Помимо наличных, предпринимаются попытки контрабандного провоза через границу электроники, в том числе беспилотников, предметов роскоши, автозапчастей, товаров, которые подпадают под санкции, - говорит Хуйк. - На пунктах пропуска осуществляется полный таможенный контроль, и если у лица, пересекающего границу, обнаружены предметы или товары, запрещенные к ввозу в Россию, то данные товары блокируются для пересечения границы и составляется протокол, один экземпляр которого вручается лицу, пересекающему границу».
Сотрудник Налогово-таможенного департамента напомнил, что Министерство иностранных дел в настоящее время не рекомендует совершать поездки в Россию, а попытки обхода санкций - это преступление.
«Напоминаем, что нарушение санкций является преступлением, уголовное преследование по которому осуществляет Полиция безопасности (КаПо), а расследование ведет прокуратура», - завершил комментарий руководитель таможенного пункта Лухамаа.
Подробная информацию по обсуждаемой проблематике доступна на сайте EMTA. Полный список запрещенных к ввозу в Россию товаров можно найти по ссылке.
Каким именно погранпереходом пытался воспользоваться российский пропагандист Андреа Лучиди, не сообщал ни он сам, ни его коллеги в российских СМИ. Однако на запросы Rus Postimees по этой теме отвечали сотрудники PPA и EMTA, которые работают на юго-востоке Эстонии.
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