Налогово-таможенный департамент не комментирует ситуацию с дроном российского пропагандиста

​Налогово-таможенный департамент (EMTA) пояснил, почему нельзя вывозить из Эстонии в РФ беспилотные летательные аппараты.

Rus.Postimees рассказал о попытке гражданина Италии, который работает на кремлевские медиа, 18 марта переправить в Россию дрон и валюту.

Ранее руководитель юго-восточного погранпункта Департамента полиции и погранохраны (PPA) Петер Маран не смог подтвердить эту информацию.

«Мы не можем комментировать вопросы, связанные с конкретными лицами», - сообщили в свою очередь в EMTA.

Вместе с тем руководитель таможенного пункта Лухамаа Тоомас Хуйк ответил на другие наши вопросы.

«Соблюдение санкций является приоритетом номер один для Налогово-таможенного департамента. Грузовые перевозки в Россию находятся под особым вниманием. Граница Эстонии является внешней границей Европейского союза. Это означает, что EMTA работает на благо всей европейской экономики и людей. На пограничных переходах Эстонии и России ежедневно происходят случаи, когда люди, сознательно или неосознанно, пытаются провезти через границу в Россию товары, которые им не положено провозить», - говорит Хуйк.

В настоящее время действуют 16 пакетов санкций ЕС.