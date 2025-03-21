Новое лицо кондитерского магазина Kalev как американское кино со сладкой начинкой

По словам руководителя Orkla Eesti Кайдо Кааре, обновленный магазин черпает вдохновение прежде всего из самой сути сладостей Kalev и дизайна их упаковки.

«Эту свежесть, яркость и простор мы теперь планируем с небольшими изменениями перенести и в другие магазины Kalev. Сейчас, когда в медийном пространстве доминирует мрачность, люди явно ждут чего-то красивого и сладкого. В трудные времена насыщенная яркими красками обстановка и знакомый с детства сладкий вкус вызывают улыбку. Сейчас людям это очень нужно», - сказал Кааре на открытии нового магазина.

Руководитель Orkla Eesti Кайдо Кааре: «Интерьер магазина, как и сладкий вкус, вызывает улыбку». Фото: Ардо Кальювеэ

Решение интерьера магазина разработали архитекторы бюро Aeris, которые черпали вдохновение в работах американского кинорежиссера Уэса Андерсона, известного своей ярчайшей палитрой, а также в новом дизайне упаковки Kalev.

Обновленный интерьер магазина переликается с новым решением упаковки знаменитого калевского шоколада. Фото: Ардо Кальювеэ

Особым вызовом для них стало сочетание современного дизайна с построенным из массивного известняка историческим промышленным зданием с низкими кирпичными потолками. Построенное в позапрошлом веке здание изначально использовалось как столярная мастерская.

Помимо обновления дизайна, в магазине Kalev в квартале Ротерманна теперь используются электронные ценники и весы самообслуживания, которые вскоре появятся и в других магазинах компании.

Повторное открытие магазина Kalev в квартале Ротерманна. Фото: Ардо Кальювеэ

Магазин Kalev в квартале Ротерманни впервые открылся в 2009 году, в самом сердце бывшей промышленной зоны. Любимыми товарами посетителей магазина являются конфетные ассорти, небольшие батончики, подарочные коробки, а так как магазин часто посещают туристы, то и белый шоколад с черникой.