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Новое лицо кондитерского магазина Kalev как американское кино со сладкой начинкой

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Новый интерьер магазина Kalev в квартале Ротерманна.
Новый интерьер магазина Kalev в квартале Ротерманна. Фото: Ардо Кальювеэ

Повторное открытие магазина фабрики Kalev в квартале Ротерманна знаменует собой новую главу в концепции сладкого мира: вскоре и все остальные магазины шоколада по всей Эстонии также получат новый дизайн, вдохновленный сказочной цветовой палитрой.

По словам руководителя Orkla Eesti Кайдо Кааре, обновленный магазин черпает вдохновение прежде всего из самой сути сладостей Kalev и дизайна их упаковки.

«Эту свежесть, яркость и простор мы теперь планируем с небольшими изменениями перенести и в другие магазины Kalev. Сейчас, когда в медийном пространстве доминирует мрачность, люди явно ждут чего-то красивого и сладкого. В трудные времена насыщенная яркими красками обстановка и знакомый с детства сладкий вкус вызывают улыбку. Сейчас людям это очень нужно», - сказал Кааре на открытии нового магазина.

Руководитель Orkla Eesti Кайдо Кааре: «Интерьер магазина, как и сладкий вкус, вызывает улыбку».
Руководитель Orkla Eesti Кайдо Кааре: «Интерьер магазина, как и сладкий вкус, вызывает улыбку». Фото: Ардо Кальювеэ

Решение интерьера магазина разработали архитекторы бюро Aeris, которые черпали вдохновение в работах американского кинорежиссера Уэса Андерсона, известного своей ярчайшей палитрой, а также в новом дизайне упаковки Kalev.

Обновленный интерьер магазина переликается с новым решением упаковки знаменитого калевского шоколада.
Обновленный интерьер магазина переликается с новым решением упаковки знаменитого калевского шоколада. Фото: Ардо Кальювеэ

Особым вызовом для них стало сочетание современного дизайна с построенным из массивного известняка историческим промышленным зданием с низкими кирпичными потолками. Построенное в позапрошлом веке здание изначально использовалось как столярная мастерская.

Помимо обновления дизайна, в магазине Kalev в квартале Ротерманна теперь используются электронные ценники и весы самообслуживания, которые вскоре появятся и в других магазинах компании.

Повторное открытие магазина Kalev в квартале Ротерманна.
Повторное открытие магазина Kalev в квартале Ротерманна. Фото: Ардо Кальювеэ

Магазин Kalev в квартале Ротерманни впервые открылся в 2009 году, в самом сердце бывшей промышленной зоны. Любимыми товарами посетителей магазина являются конфетные ассорти, небольшие батончики, подарочные коробки, а так как магазин часто посещают туристы, то и белый шоколад с черникой.

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