Повторное открытие магазина фабрики Kalev в квартале Ротерманна знаменует собой новую главу в концепции сладкого мира: вскоре и все остальные магазины шоколада по всей Эстонии также получат новый дизайн, вдохновленный сказочной цветовой палитрой.
Новое лицо кондитерского магазина Kalev как американское кино со сладкой начинкой
По словам руководителя Orkla Eesti Кайдо Кааре, обновленный магазин черпает вдохновение прежде всего из самой сути сладостей Kalev и дизайна их упаковки.
«Эту свежесть, яркость и простор мы теперь планируем с небольшими изменениями перенести и в другие магазины Kalev. Сейчас, когда в медийном пространстве доминирует мрачность, люди явно ждут чего-то красивого и сладкого. В трудные времена насыщенная яркими красками обстановка и знакомый с детства сладкий вкус вызывают улыбку. Сейчас людям это очень нужно», - сказал Кааре на открытии нового магазина.
Решение интерьера магазина разработали архитекторы бюро Aeris, которые черпали вдохновение в работах американского кинорежиссера Уэса Андерсона, известного своей ярчайшей палитрой, а также в новом дизайне упаковки Kalev.
Особым вызовом для них стало сочетание современного дизайна с построенным из массивного известняка историческим промышленным зданием с низкими кирпичными потолками. Построенное в позапрошлом веке здание изначально использовалось как столярная мастерская.
Помимо обновления дизайна, в магазине Kalev в квартале Ротерманна теперь используются электронные ценники и весы самообслуживания, которые вскоре появятся и в других магазинах компании.
Магазин Kalev в квартале Ротерманни впервые открылся в 2009 году, в самом сердце бывшей промышленной зоны. Любимыми товарами посетителей магазина являются конфетные ассорти, небольшие батончики, подарочные коробки, а так как магазин часто посещают туристы, то и белый шоколад с черникой.