Прошлый год стал самым смертоносным для мигрантов: по меньшей мере 8938 человек погибли в пути, сообщила ООН, подчеркнув, что эта трагедия могла быть предотвращена.
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По данным ООН, в прошлом году на миграционных маршрутах по всему миру погибло рекордное число людей
«В 2024 году на миграционных маршрутах по всему миру погибло не менее 8938 человек, - говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ). - 2024 год продолжил тенденцию роста числа погибших, наблюдавшуюся в последние пять лет».