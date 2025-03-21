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По данным ООН, в прошлом году на миграционных маршрутах по всему миру погибло рекордное число людей

Перевод: Сергей Светлов
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В прошлом году волонтеры помогли мигрантам выбраться из тонущей лодки в центральной части Средиземного моря.
В прошлом году волонтеры помогли мигрантам выбраться из тонущей лодки в центральной части Средиземного моря. Фото: Johanna de Tessieres / SOS Mediterranee / AP / Scanpix

Прошлый год стал самым смертоносным для мигрантов: по меньшей мере 8938 человек погибли в пути, сообщила ООН, подчеркнув, что эта трагедия могла быть предотвращена.

«В 2024 году на миграционных маршрутах по всему миру погибло не менее 8938 человек, - говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ). - 2024 год продолжил тенденцию роста числа погибших, наблюдавшуюся в последние пять лет».

«Глобальная трагедия роста числа погибших среди мигрантов недопустима и предотвратима, - заявила заместитель главы МОМ Угочи Дэниелс. - За каждой цифрой - человек, и для него эта потеря - катастрофа».

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