В эстонский кинопрокат вышел фильм «Черный чемодан - двойная игра» (Black Bag, 2025, режиссер - Стивен Содерберг, в главных ролях – Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Реге-Жан Пейдж, Наоми Харрис, Том Берк, Пирс Броснан).
КИНОКРИТИКА ⟩ Новый шпионский триллер о британской разведке: без Джеймса Бонда, но не без Пирса Броснана
Начнем с перевода названия. Black bag - буквально «черная сумка», и буквальный перевод на этот раз самый адекватный: не «чемодан», не «кейс», не «мешок», и тем более не «черный ящик». Последний термин для русскоязычного зрителя ассоциируется или с загадкой в игре ЧГК («Что находится в черном ящике»), или вообще с работой бортового самописца, но ни то и ни другое отношения к сюжету фильма не имеет. Black bag (как вариант black bag job) скорее означает «нелегальную работу спецслужб», о чем и идет речь.
В последние годы наблюдается новый бум фильмов и сериалов о британских спецслужбах MI-5 и MI-6 («Ночной администратор», «Ночной агент», «Агентство», «Медленные лошади», «Черные голуби»). Даже американцы усиленно снимают именно про британские спецслужбы.
Два полюса в одном бокале
В художественном описании работы британских спецслужб существует два полюса: Ян Флемминг («Бонд. Джеймс Бонд») или Джон Ле Карре («Шпион приходит с холода»).
Создатели нового фильма (сценарист Дэвид Кепп и режиссер Стивен Содерберг) рискнули смешать два противоположных вектора в одном бокале. Элегантность и зрелищность бондианы с кропотливой кабинетной работой спецслужб, где игра ума имеет большее значение, чем погони и перестрелки.
Завязка сюжета напрямую относится к «комедийному шпионажу», это жанр, ярко воплощенный в фильме «Мистер и миссис Смит» (с Анджелиной Джоли и Бредом Питтом): агент высокого класса получает информацию о пропаже устройства, доступ к которому имело всего пять человек, в том числе и его жена. Только вместо комедии нам предлагают психологическую драму. Что может быть проще - позвать всех подозреваемых в гости и за столом оценить ситуацию.
– Что мы предложим на ужин?
– Забавные игры.
– Будет грязно?
Некая вариация игры «компромат плезир»: давайте дадим обещание каких-то важных жизненных перемен, но не от своего лица, а от лица соседа справа. И понеслось - провокация на откровение, вскрытие обмана, измен, и как следствие - крики, истерики, членовредительство.
Блестящий актерский состав
Совершенно потрясающий кастинг, великолепны все - и Майкл Фассбендер в привычном амплуа (звезда триллеров «Киллер» и «Агентство»), и Кейт Бланшетт, и все остальные, особенный бонус - постаревший Джеймс Бонд (Пирс Броснан) во второстепенной роли руководителя. Как противовес ему - главный герой Вудхаус, чье кредо - сдержанность, холодный расчет, двойная игра.
Режиссер Содерберг известен тем, что с легкостью берется за любой жанр. Получивший высшую награду в Каннах в 1989 году за свой дебют «Секс, ложь и видео», после он снимал и семейные фильмы, и мелодрамы, и черные комедии, и остросюжетные, и криминал, и социалку, фильмы-ограбления, фильмы-приключения.
И вот теперь шпионский триллер, вывернутый наизнанку, где главным двигателем сюжета становятся не поиски пропавшего макгаффина (устройство «Северус», которое может расплавить ядерное оружие России, приведя к многотысячным жертвам), но скорее фамильные ценности семейства суперагентов Вудхаусов, чьей семейной верности не доверяют и одновременно завидуют окружающие.
Слежка через спутниковое наблюдение за женой, уехавшей в командировку… Что это: утрата доверия? Или подстраховка ее безопасности?
Никто не говорит правды
Взрывы, погони, перестрелки - это все лишь в качестве приправы. На первом плане отношения и разговоры. Светские разговоры за званным ужином, беседы в кабинете штатного психотерапевта, допросы при помощи полиграфа, интимные разговоры в постели, болтовня на рыбалке. Никто не говорит правды о себе, но проговаривается, рассказывая о других.
Очень изящная и камерная история в ограниченном времени (одна неделя) и с небольшим количеством героев (три пары). Немного театральщины в стиле «Кто боится Вирджинии Вульф», немного семейной страсти в стиле танго. Немного грима: очки в массивной оправе у героя Фассбендера, которые лишают возможности рассмотреть выражение его глаз, и черный парик для Кейт Бланшетт (значительно меняющий образ этой актрисы).
Немного угрозы мировому порядку, немного перестрелок (одна штука) и взрывов (одна штука). Немного иронии и много отличной игры. Двойной игры.