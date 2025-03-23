КИНОКРИТИКА Новый шпионский триллер о британской разведке: без Джеймса Бонда, но не без Пирса Броснана

Начнем с перевода названия. Black bag - буквально «черная сумка», и буквальный перевод на этот раз самый адекватный: не «чемодан», не «кейс», не «мешок», и тем более не «черный ящик». Последний термин для русскоязычного зрителя ассоциируется или с загадкой в игре ЧГК («Что находится в черном ящике»), или вообще с работой бортового самописца, но ни то и ни другое отношения к сюжету фильма не имеет. Black bag (как вариант black bag job) скорее означает «нелегальную работу спецслужб», о чем и идет речь.

В последние годы наблюдается новый бум фильмов и сериалов о британских спецслужбах MI-5 и MI-6 («Ночной администратор», «Ночной агент», «Агентство», «Медленные лошади», «Черные голуби»). Даже американцы усиленно снимают именно про британские спецслужбы.

Два полюса в одном бокале

В художественном описании работы британских спецслужб существует два полюса: Ян Флемминг («Бонд. Джеймс Бонд») или Джон Ле Карре («Шпион приходит с холода»).

Создатели нового фильма (сценарист Дэвид Кепп и режиссер Стивен Содерберг) рискнули смешать два противоположных вектора в одном бокале. Элегантность и зрелищность бондианы с кропотливой кабинетной работой спецслужб, где игра ума имеет большее значение, чем погони и перестрелки.