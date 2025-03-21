На дорогах каждый день случаются мелкие аварии, но как реагирует полиция, если становится их свидетелем? Грозит ли это автоматически штрафом или разбирательством?
Что произойдет, если полиция станет свидетелем незначительного ДТП между автомобилями?
Как объяснил Райн Пярнасте, эксперт эстонского филиала Gjensidige по страховым случаям c транспортными средствами, когда два автомобиля слегка сталкиваются, никто не пострадал и машины не требуют эвакуации - это страховой случай, которым полиция заниматься не будет.
«Если полиция находится на дороге и видит незначительное столкновение, она может оказать помощь, поскольку многие водители не умеют правильно заполнять уведомление о ДТП. Однако в таком случае полиция не будет составлять протокол», - отметил он.
По его словам, полицию часто вызывают, когда стороны не могут прийти к соглашению между собой. В таком случае полиция оценивает ситуацию и при необходимости определяет виновность. При необходимости начинается и разбирательство, но обычно людей просто направляют в страховую компанию.
«Полиция штрафует водителя тогда, когда нарушение более серьезное, например, если человек ездит без соответствующей категории водительских прав, находится в состоянии опьянения или своей ездой угрожает жизни и здоровью других людей», - подчеркнул Пярнасте.
Например, штраф можно получить в ситуации, когда водитель намернно решает устроить дрифт на многолюдной парковке и в процессе задевает другие автомобили. «Если между автомобилями находились люди, которые хоть и не пострадали напрямую, но их жизнь или здоровье оказались под угрозой, то полиция имеет право оштрафовать нарушителя», - объяснил Пярнасте.
«Вероятно, многие недавно видели в СМИ, как на улице Смуули в Таллинне произошла авария, где один BMW в результате дрифта столкнулся с автобусом. И в такой ситуации речь идет уже не просто о страховом случае, поскольку опасное вождение создало угрозу для других участников движения».
Неприятности на парковке
Помимо дорог, мелкие ДТП часто происходят на парковках. Страховщики советуют не спешить уезжать с места происшествия. «Сначала стоит спокойно потратить 20-30 минут на поиски владельца второй машины. Если авария произошла во дворе, попросите помощи у соседей - часто именно они могут помочь найти хозяина авто. Если вы попали в аварию на парковке торгового центра, обратитесь на информационную стойку», - рассказал Райдо Кирсисте, руководитель филиала Gjensidige.
Кирсисте рекомендует виновнику зарегистрировать аварию на сайте Фонда дорожного страхования avarii.lkf.ee. «Веб-приложение передаст информацию о происшествии вместе с фотографиями страховщикам, что ускорит рассмотрение дела и выплату компенсации. Если кто-то пострадал, обязательно звоните по номеру 112».
Он советует не оставлять записки со своими данными на лобовом стекле пострадавшей машины - это ненадежный и рискованный способ. Оставившего записку могут позже наказать в порядке административного производства (покидание места происшествия при нарушении правил дорожного движения), если нашедший её водитель обратится в полицию. В настоящее время по закону о дорожном движении штрафы за такие нарушения достигают 2400 евро. В случае несообщения об аварии последствием может быть также арест или лишение водительских прав.
Как избежать проблем после ДТП?
Чтобы избежать ненужной путаницы и потери времени, обязанность каждого водителя - знать страховые процедуры и уметь правильно оформить уведомление о ДТП.
- Проверьте, пострадал ли кто-либо. Если да, обязательно вызовите экстренную помощь.
- Сделайте фотографии места аварии, чтобы было ясно, что произошло.
- Будьте готовы правильно заполнить уведомление о ДТП.
- Если стороны не могут прийти к соглашению, вызовите полицию, которая оценит ситуацию и при необходимости начнет разбирательство.