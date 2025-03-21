Что произойдет, если полиция станет свидетелем незначительного ДТП между автомобилями?

Как объяснил Райн Пярнасте, эксперт эстонского филиала Gjensidige по страховым случаям c транспортными средствами, когда два автомобиля слегка сталкиваются, никто не пострадал и машины не требуют эвакуации - это страховой случай, которым полиция заниматься не будет.

«Если полиция находится на дороге и видит незначительное столкновение, она может оказать помощь, поскольку многие водители не умеют правильно заполнять уведомление о ДТП. Однако в таком случае полиция не будет составлять протокол», - отметил он.

По его словам, полицию часто вызывают, когда стороны не могут прийти к соглашению между собой. В таком случае полиция оценивает ситуацию и при необходимости определяет виновность. При необходимости начинается и разбирательство, но обычно людей просто направляют в страховую компанию.

«Полиция штрафует водителя тогда, когда нарушение более серьезное, например, если человек ездит без соответствующей категории водительских прав, находится в состоянии опьянения или своей ездой угрожает жизни и здоровью других людей», - подчеркнул Пярнасте.

Например, штраф можно получить в ситуации, когда водитель намернно решает устроить дрифт на многолюдной парковке и в процессе задевает другие автомобили. «Если между автомобилями находились люди, которые хоть и не пострадали напрямую, но их жизнь или здоровье оказались под угрозой, то полиция имеет право оштрафовать нарушителя», - объяснил Пярнасте.