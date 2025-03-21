Утром в четверг, 20 марта, самолет авиакомпании airBaltic, выполнявший рейс по маршруту Цюрих - Будапешт от имени швейцарского национального перевозчика Swiss, был вынужден вернуться в Цюрих из-за технической неисправности шасси. Об этом сообщил агентству LETA представитель airBaltic по общественным и политическим вопросам Аугуст Зилбертс.
Рейс airBaltic развернули в воздухе из-за неисправности
По его словам, посадка прошла благополучно, однако из-за неисправности самолет не смог самостоятельно доехать до стоянки. Пассажиров доставили в терминал с помощью аэродромных автобусов.
Для всех пассажиров были перебронированы новые рейсы, а последующие рейсы по маршруту Цюрих - Будапешт выполнялись уже другим самолетом.
В данный момент воздушное судно проходит техническую инспекцию. Инженеры airBaltic готовят техническое заключение, которое будет передано производителю самолета и Агентству гражданской авиации.
С 2022 года airBaltic начала реализовывать новую стратегию, сдавая часть своих самолетов в аренду другим авиакомпаниям Европейского союза, в том числе швейцарской Swiss.
А в январе 2023 года между airBaltic и Swiss началось официальное сотрудничество: Swiss присоединила коды airBaltic на рейсах Цюрих - Рига - Цюрих, что позволило латвийской авиакомпании увеличить пассажиропоток в своей маршрутной сети.