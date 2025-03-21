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Рейс airBaltic развернули в воздухе из-за неисправности

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Самолеты airBaltic в аэропорту столицы Эстонии.
Самолеты airBaltic в аэропорту столицы Эстонии. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Утром в четверг, 20 марта, самолет авиакомпании airBaltic, выполнявший рейс по маршруту Цюрих - Будапешт от имени швейцарского национального перевозчика Swiss, был вынужден вернуться в Цюрих из-за технической неисправности шасси. Об этом сообщил агентству LETA представитель airBaltic по общественным и политическим вопросам Аугуст Зилбертс.

По его словам, посадка прошла благополучно, однако из-за неисправности самолет не смог самостоятельно доехать до стоянки. Пассажиров доставили в терминал с помощью аэродромных автобусов.

Для всех пассажиров были перебронированы новые рейсы, а последующие рейсы по маршруту Цюрих - Будапешт выполнялись уже другим самолетом.

В данный момент воздушное судно проходит техническую инспекцию. Инженеры airBaltic готовят техническое заключение, которое будет передано производителю самолета и Агентству гражданской авиации.

С 2022 года airBaltic начала реализовывать новую стратегию, сдавая часть своих самолетов в аренду другим авиакомпаниям Европейского союза, в том числе швейцарской Swiss.

А в январе 2023 года между airBaltic и Swiss началось официальное сотрудничество: Swiss присоединила коды airBaltic на рейсах Цюрих - Рига - Цюрих, что позволило латвийской авиакомпании увеличить пассажиропоток в своей маршрутной сети.

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