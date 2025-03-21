ГРАФИК Цены на топливо в Таллинне за неделю снизились

В Таллинне цены на бензин упали на 2,9 цента по сравнению с предыдущей неделей, а на дизельное топливо - на 1,4 цента. В Риге цены на бензин не изменились по сравнению с прошлой пятницей, а дизельное топливо подешевело на четыре цента. В Вильнюсе все цены на топливо за неделю снизились на цент.

В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,550 евро, что на 4,4 цента меньше, чем в Риге, и на 5,1 цента больше, чем в Вильнюсе. Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,600 евро, что на 6,4 цента меньше, чем в Риге, но на 0,2 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1 500 евро, что на 3,4 цента меньше, чем в Риге, и на 10,9 цента дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.