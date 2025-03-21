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Когда осужденные за убийство подростки из Пярну смогут рассчитывать на досрочное освобождение?

Перевод: Каролина Вертяева
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Камеры молодежного отделения Вируской тюрьмы. Обстановка простая: двухъярусная кровать, стол и туалетный уголок.
Камеры молодежного отделения Вируской тюрьмы. Обстановка простая: двухъярусная кровать, стол и туалетный уголок. Фото: Urmas Luik

В среду Пярнуский уездный суд признал двух подростков, 16 и 17 лет, виновными в убийстве и приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы. В Эстонии к несовершеннолетним в местах заключения применяется особый подход. Возникает закономерный вопрос: как это сказывается на их шансах на досрочное освобождение?

Убийство считается преступлением первой степени. Согласно Пенитенциарному кодексу, лицо, осужденное за умышленное убийство первой степени, может быть условно-досрочно освобождено после отбытия не менее половины срока при согласии на электронный надзор. Без электронного надзора - не ранее, чем после двух третей срока. В случае 9,5 лет это составляет шесть лет.

Для несовершеннолетних закон предусматривает, что досрочное освобождение возможно уже после половины срока, без обязательного электронного надзора. Следовательно, у подростков, осужденных за убийство мужчины в Таммисте, первый шанс на освобождение появится через 4,5 года.

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