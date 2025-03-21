Когда осужденные за убийство подростки из Пярну смогут рассчитывать на досрочное освобождение?

Убийство считается преступлением первой степени. Согласно Пенитенциарному кодексу, лицо, осужденное за умышленное убийство первой степени, может быть условно-досрочно освобождено после отбытия не менее половины срока при согласии на электронный надзор. Без электронного надзора - не ранее, чем после двух третей срока. В случае 9,5 лет это составляет шесть лет.