В среду Пярнуский уездный суд признал двух подростков, 16 и 17 лет, виновными в убийстве и приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы. В Эстонии к несовершеннолетним в местах заключения применяется особый подход. Возникает закономерный вопрос: как это сказывается на их шансах на досрочное освобождение?
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Когда осужденные за убийство подростки из Пярну смогут рассчитывать на досрочное освобождение?
Убийство считается преступлением первой степени. Согласно Пенитенциарному кодексу, лицо, осужденное за умышленное убийство первой степени, может быть условно-досрочно освобождено после отбытия не менее половины срока при согласии на электронный надзор. Без электронного надзора - не ранее, чем после двух третей срока. В случае 9,5 лет это составляет шесть лет.