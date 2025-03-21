Планируется открыть экспериментальные автобусные маршруты между Эстонией и Латвией

Между Автотранспортной дирекцией (АТД) и Центром общественного транспорта Пярнуского и Валкского уездов планируется заключить соглашение об открытии данных маршрутов.

Между Эстонией и Латвией ранее существовало трансграничное автобусное сообщение, которое было прекращено в начале 1990-х годов в связи с введением пограничного контроля, однако потребность в таком сообщении сохранилась.

Восстановление этого транспорта возможно только путем заключения соглашения между Латвией и Эстонией, поскольку частные компании не имеют достаточного экономического интереса для предоставления услуг на коммерческой основе.

Дальнейшее существование проекта будет зависеть от финансирования, выделяемого Центру общественного транспорта Пярнуского и Валгаского уездов, пассажиропотока и продажи билетов.

При наличии необходимых финансовых ресурсов переговоры об открытии новых трансграничных региональных автобусных маршрутов будут продолжены, добавили в министерстве.

Срок реализации проекта - ноябрь 2026 года.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Ригой и Тарту первоначально планировалось начать к октябрю 2023 года, но теперь планируется начать его этим летом.