На 26-м километре шоссе Валга-Уулу, недалеко от Тырва в Валгамаа, движение в обе стороны в настоящее время перекрыто из-за дорожного препятствия.
На шоссе Валга–Уулу обнаружен взрывоопасный объект
В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что при земляных работах был найден взрывоопасный предмет, из-за чего потребовалось оградить опасную зону и организовать объезд.
В субботу, 22 марта, около десяти часов утра, работы в связи с найденным взрывоопасным предметом продолжатся, и водителей просят избегать данную территорию.