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На шоссе Валга–Уулу обнаружен взрывоопасный объект

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

На 26-м километре шоссе Валга-Уулу, недалеко от Тырва в Валгамаа, движение в обе стороны в настоящее время перекрыто из-за дорожного препятствия.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что при земляных работах был найден взрывоопасный предмет, из-за чего потребовалось оградить опасную зону и организовать объезд.

В субботу, 22 марта, около десяти часов утра, работы в связи с найденным взрывоопасным предметом продолжатся, и водителей просят избегать данную территорию.

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