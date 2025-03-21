17 марта Финансовая инспекция выдала If P&C Insurance AS предписание, обязывающее страховую компанию раскрыть своим клиентам и страховым посредникам условия, которые она предъявляет партнерским предприятиям, выполняющим восстановительный ремонт по случаям ущерба, связанным с обязательным автострахованием и добровольным страхованием транспортных средств.
Финансовая инспекция сделала предписание страховой компании
Цель предписания - обеспечить, чтобы у клиентов If P&C Insurance AS была достаточная информация о том, на каких условиях осуществляется восстановительный ремонт транспортных средств. В том числе и о том, будет ли поврежденная деталь заменена на новую или восстановлена у партнера If P&C Insurance AS.
Зная, как проходит восстановительный ремонт, клиент сможет до заключения договора лучше выбрать поставщика страховой услуги, а также сравнить предоставляемую услугу и ее цену, объяснила Финансовая инспекция.
Согласно последнему представленному годовому отчету, компания получила более 223 миллионов евро выручки, а чистая прибыль составила более 39,1 миллиона евро. В 2022 году эти показатели составляли соответственно 188,8 миллиона евро и 21,2 миллиона евро.