В Эстонии больше не выдают субсидии на покупку электромобилей

Как говорится в пресс-релизе учреждения, за два года KIK профинансировал покупку 1755 новых и подержанных транспортных средств на сумму около 8,3 миллиона евро. В обработке остаются еще 127 заявок.

По словам Кристьяна Калда, руководителя отдела энергетики и мобильности KIK, интерес к программе был очень высоким. «Благодаря государственной поддержке на дорогах Эстонии появилось более 1700 экологически чистых автомобилей, которые помогают сохранять чистоту воздуха и сокращать выбросы CO₂», - отметил он.

«Следующим шагом станет программа поддержки для квартирных товариществ по установке зарядной инфраструктуры, чтобы жители могли заряжать электромобили рядом с домом».

Программа субсидий на покупку электромобилей с нулевыми выбросами стартовала в феврале 2023 года. Изначально поддержку можно было получить при покупке новых полностью электрических автомобилей и электрических грузовых велосипедов.

С января 2025 года субсидии стали доступны и на покупку подержанных электромобилей, а также как дополнительная компенсация, если старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был официально утилизирован и заменен на новый или подержанный электромобиль.

В общей сложности в рамках программы было приобретено 1518 электромобилей: 823 частными лицами, 695 компаниями.

Кроме того, было куплено 237 электрических грузовых велосипедов, из них: 124 частными лицами, а 113 компаниями.

По оставшимся 127 заявкам от частных лиц решение будет принято в течение 70 дней с момента подачи, а выплаты по утвержденным заявкам поступят в течение 50 дней с момента вынесения решения.