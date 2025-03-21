Объемы посылок Omniva выросли на 19%, международный бизнес – на рекордном уровне

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, за 2024 год Omniva доставила более 45 миллионов посылок - это на 19% больше, чем годом ранее. Выросли объемы как через посылочные автоматы, так и через курьерскую службу: В Эстонии объемы выросли на 8%, в Латвии - на 23%, в Литве - на 2%.

«Я рад, что мы смогли значительно увеличить объемы в условиях экономических сложностей и растущей конкуренции, - отметил председатель правления Omniva Мартти Кульдма. - В прошлом году мы сфокусировались на расширении логистической инфраструктуры, повышении эффективности, разработке новых услуг и международном росте».

Ключевым драйвером роста продаж стало увеличение спроса со стороны международных клиентов из Центральной Азии, США и Европы. Транзитные объемы Omniva выросли на впечатляющие 101% за квартал и на 71% за год.

«Наши инвестиции значительно повысили эффективность работы и помогли сбалансировать неизбежный рост операционных расходов, - пояснил Кульдма. - Например, мы открыли современный сортировочный центр в Каунасе и добавили в нашу сеть 135 новых посылочных автоматов».

При этом внутренние почтовые услуги продолжают сокращаться: за 12 месяцев объем писем уменьшился на 13%, а прямой рассылки - на 9%. Предоставление универсальной почтовой услуги в Эстонии принесло компании убыток в 1,8 миллиона евро за год. «К сожалению, убыточность этих услуг нейтрализует положительное влияние успешных направлений бизнеса», - признал Кульдма.

Финансовые показатели за четвертый квартал: операционная прибыль: 4,6 миллиона евро, чистая прибыль: 3,9 миллиона евро. Операционная прибыль за весь год достигла 1,1 миллиона евро, в то время как чистый убыток составил 0,56 миллиона евро, что на 56% лучше по сравнению с 2023 годом, когда чистый убыток составил 1,26 миллиона евро.

По словам Кульдма, у Omniva есть четкое намерение сосредоточиться на том, чтобы почтовые автоматы были расположены в более удобных для людей местах, что упростит процесс получения посылок. «Мы уже присутствуем во всех крупных торговых центрах. Теперь настало время развивать сеть общественных автоматов, чтобы стать ближе к жителям сельской местности», - поделился планами Кульдма.

Предприятие также продолжит расширять международное присутствие и развивать инновационные услуги, такие как доставка в тот же день и народная доставка во всех трех странах Балтии. «Наша следующая задача - достичь стабильной прибыльности. В сложных экономических условиях и при жесткой конкуренции это возможно только через инновации», - подчеркнул Кульдма.