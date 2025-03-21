Проверка выявила ряд нарушений в организации учебного процесса танцевальной школы JJ-Street

В отчете по итогам проверки содержатся рекомендации, в основном касающиеся улучшения организации обучения. Проблемы, связанные с коммуникацией или взаимоотношениями в школе, отмечены не были, и министерство не выдвигало по ним никаких предложений.

«Для нас эта проверка стала ценным опытом, ведь всегда есть возможность улучшить свою работу», - прокомментировал директор JJ-Street Пеэтер Тайм.

«Мы полностью согласны с рекомендациями министерства, и на сегодняшний день большая часть предложений уже отражена в документации школы. Ни один внутренний регламент не является идеальным, но с учетом полученных советов мы стремимся к лучшему».

Адвокат Индерк Кук из TSG Baltic, представлявший интересы школы во время проверки, отметил, что министерство ежегодно проводит десятки подобных процедур, и было бы неожиданно, если бы в процессе не обнаружилось ничего, что можно уточнить или улучшить.

«Только в этом году министерство уже провело как минимум 14 таких проверок, и все они закончились предписаниями или рекомендациями», - добавил он.

Кук также подчеркнул, что многие формальные недостатки, выявленные в JJ-Street, связаны с неясностью регулирования в сфере дополнительного образования: «Из этого процесса могут извлечь уроки и другие школы. Мы надеемся, что эта проверка повысит осведомленность в отрасли и что государство будет применять одинаковые требования ко всем учреждениям, включая JJ-Street».

Проверка была начата в первую очередь из-за публикаций в СМИ, в которых рассказывались истории из школы, связанные с якобы имевшими место инцидентами.

JJ-Street - это эстонская школа уличного танца, предлагающая танцевальное образование для детей от трех лет до взрослого возраста. Основана в 2003 году, сейчас школа действует в 32 населенных пунктах по всей Эстонии и обучает более 800 учеников.