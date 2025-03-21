На заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, состоявшемся 12 марта, генеральный директор Центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар признал, что дополнительная закупка боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро не закреплена юридическими обязательствами, то есть фактические договоры не заключены.
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Глава Центра оборонных инвестиций: соглашения на 1,6 млрд евро по боеприпасам еще не заключены
В протоколе встречи также указано, что заявления, касающиеся ускорения закупок и рисков удорожания, отличаются от информации Минобороны, представленной публике на брифинге 17 марта.