Глава Центра оборонных инвестиций: соглашения на 1,6 млрд евро по боеприпасам еще не заключены

На заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом, состоявшемся 12 марта, генеральный директор Центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар признал, что дополнительная закупка боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро не закреплена юридическими обязательствами, то есть фактические договоры не заключены.