В Исландии министр ушла в отставку после рождения ребенка от несовершеннолетнего

Турсдоттир рассказала исландским СМИ, что в 22-летнем возрасте начала отношения с 15-летним парнем, когда тот присоединился к религиозной группе, где девушка работала. Через год после этого пара родила ребенка.

Недавно из СМИ стало известно, что отец неоднократно просил о доступе к ребенку, но Турсдоттир ему отказывала и требовала алиментов в течение всех 18 лет, пока ребенок был несовершеннолетним.

На прошлой неделе родственник мужчины обратился к премьеру Исландии Криструн Фростадоттир и сообщил об отношениях министра, которые та держала в тайне.

Когда Фростадоттир получила подтверждение истории, то вызвала Турсдоттир и попросила ее сложить министерские полномочия. Сама женщина также подтвердила это в разговоре с местными СМИ.

«Прошло 36 лет, за это время многое изменилось, и сегодня я бы точно решила эти вопросы по-другому», - сказала министр.

Несмотря на отставку с должности министра, Турсдоттир заявила, что не планирует покидать парламент (в Исландии министры совмещают депутатскую работу с работой в правительстве).

В Исландии возраст согласия составляет 15 лет, но запрещается секс с несовершеннолетним человеком, если происходит с его учителем или наставником или если он финансово зависим от взрослого. Максимальное наказание за это преступление - три года лишения свободы.