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Конфликт за столом закончился убийством: суд оставил подозреваемого под арестом

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В этом доме на улице Валга в Тырва был обнаружен мужчина с ножевыми ранениями.
В этом доме на улице Валга в Тырва был обнаружен мужчина с ножевыми ранениями. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В начале января этого года в полицию поступило тревожное сообщение: в одной из квартир города Тырва обнаружили мертвого человека с признаками насильственной смерти. Звонок поступил из дома, большая часть которого пустует и давно не используется для проживания. Прибывшие на место полицейские нашли в квартире тело 47-летнего жителя города, погибшего от множественных ножевых ранений.

По подозрению в убийстве был задержан 50-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. По данным следствия, трагедия произошла во время совместного распития алкоголя. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему не менее десяти ударов. Полученные травмы оказались смертельными - спасти пострадавшего не удалось.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил заключить фигуранта под стражу. Прокуратура обратила внимание на то, что он уже был осужден за аналогичное преступление, а в момент происшествия находился на испытательном сроке. Именно это, по мнению следствия, указывает на высокий риск повторного насилия, если оставить подозреваемого на свободе.

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