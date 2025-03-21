Конфликт за столом закончился убийством: суд оставил подозреваемого под арестом

В этом доме на улице Валга в Тырва был обнаружен мужчина с ножевыми ранениями.

В начале января этого года в полицию поступило тревожное сообщение: в одной из квартир города Тырва обнаружили мертвого человека с признаками насильственной смерти. Звонок поступил из дома, большая часть которого пустует и давно не используется для проживания. Прибывшие на место полицейские нашли в квартире тело 47-летнего жителя города, погибшего от множественных ножевых ранений.