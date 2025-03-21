В начале января этого года в полицию поступило тревожное сообщение: в одной из квартир города Тырва обнаружили мертвого человека с признаками насильственной смерти. Звонок поступил из дома, большая часть которого пустует и давно не используется для проживания. Прибывшие на место полицейские нашли в квартире тело 47-летнего жителя города, погибшего от множественных ножевых ранений.
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Конфликт за столом закончился убийством: суд оставил подозреваемого под арестом
По подозрению в убийстве был задержан 50-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. По данным следствия, трагедия произошла во время совместного распития алкоголя. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему не менее десяти ударов. Полученные травмы оказались смертельными - спасти пострадавшего не удалось.